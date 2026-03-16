Wer holt den DEL-Titel 2026? Köln, München oder Mannheim?

Anzeige

Eine Frage dominiert die Welt der Eishockey-Fans, jetzt zum Ende der DEL-Hauptrunde 2025/26: Wer wird im Mai 2026 Deutscher Meister? Die Kölner Haie führen das Favoritenfeld an, gefolgt von den Red Bulls aus München und den Adlern aus Mannheim.

Sind die Kölner Haie endlich reif für den großen Coup?

Lange galten die Haie trotz riesiger Fangemeinde als ewige Anwärter ohne echte Titelambitionen. Das ist in dieser Saison grundlegend anders. Köln sicherte sich bereits am 47. Spieltag den Hauptrundentitel – ein echtes Ausrufezeichen in der Ligageschichte. Aus den vergangenen 21 Spielen kassierte das Team von Coach Kari Jalonen gerade einmal eine einzige Niederlage. Die Offensivmaschine der Haie ist beeindruckend: 188 Tore stellen die beste Angriffsstatistik der gesamten Liga dar, das Powerplay mit einer Erfolgsquote von über 31 Prozent ist ebenfalls ligaweit führend.

Was die Haie in dieser Spielzeit von früheren Saisons unterscheidet, ist die Konstanz. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag haben sie ununterbrochen die Tabellenspitze gehalten und den Vorsprung zeitweise auf 18 Punkte ausgebaut. Der letzte Meistertitel liegt über zwei Jahrzehnte zurück – für eine Stadt und eine Fangemeinde dieser Größe ist das schlicht zu lang.

Für alle, die sich abseits des Stadions intensiv mit dem Titelrennen beschäftigen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Wettquoten bei MERKUR BETS Deutschland – denn dort spiegeln die Zahlen wider, was sich auf dem Eis bereits abzeichnet.

Red Bull München und Adler Mannheim funken dazwischen

Das heißt natürlich nicht, dass der Titel schon vergeben ist. Die Playoffs sind eine eigene Welt und genau das macht die DEL so spannend. Der EHC Red Bull München bringt jahrelange Playoff-Erfahrung mit und verfügt über einen qualitativ hochwertigen Kader. In den vergangenen Jahren haben die Bayern mehrfach bewiesen, dass sie in entscheidenden Momenten liefern können – und Trainer Oliver David hat das Team strukturell weiterentwickelt.

Die Adler Mannheim hatten eine durchwachsene Hauptrunde, stehen im Playoff-Modus aber traditionell für anderes Eishockey. Mit dem höchsten Etat der Liga und einem Kader voller erfahrener Spieler sind die Mannheimer niemals abzuschreiben. Interessant bleibt außerdem die Rolle der Eisbären Berlin – der amtierende Meister gilt stets als gefährlicher Außenseiter in der K.-o.-Phase.

Die Playoffs beginnen und die Quoten sprechen eine klare Sprache

Ab dem 17. März 2026 starten die Pre-Playoffs, am 24. März folgt die Finalserie. Die Kölner Haie sind als Hauptrundensieger direkt für die Finalserie qualifiziert und genießen damit einen wichtigen Vorteil an Erholung. Das Format ist Best-of-Seven – vier Siege sind nötig, um eine Runde weiterzukommen. Genau hier wird sich zeigen, ob der beeindruckende Lauf der Haie trägt oder ob die langjährige Playoff-Erfahrung der Konkurrenz den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Das Rennen um den DEL-Titel 2026 bleibt spannend. Die Kölner Haie gehen mit ihrer beeindruckenden Konstanz klar favorisiert ins Rennen, aber Red Bull München bringt die Erfahrung und taktische Stabilität mit. Für unvorhersehbare Wendungen und eine explosive Leistung sind dagegen die Adler Mannheim bekannt, die auch noch ein Wörtchen mitreden möchten. Am Ende werden die Stärke des Teams und die Stärke der Nerven entscheiden. Für Fans heißt das: Spannung garantiert bis zum letzten Bully.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.