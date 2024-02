Wer beerbt Bo Subr bei den Kassel Huskies?

Kassel. (EM) Für die einen kam die Trennung der Kassel Huskies von Headcoach Bos Subr überraschend und für die anderen war die Trennung keine...

Kassel. (EM) Für die einen kam die Trennung der Kassel Huskies von Headcoach Bos Subr überraschend und für die anderen war die Trennung keine so große Überraschung mehr.

Die letzten Ergebnisse waren sicherlich für niemanden in Nordhessen zufriedenstellend. Sechs Niederlagen kassierten die Huskies in den letzten zehn Spielen. Der DEL-2 Spitzenreiter hat sein noch vor Wochen komfortables Punktepolster (13 Pkt. Vorsprung am 40. Spieltag) auf aktuell nur noch fünf Zähler abgeschmolzen. Am kommenden Wochenende gilt es in den Spielen gegen Rosenheim und in Weißwasser die letzten Punkte einzusammeln, um den ersten Tabellenplatz sicher ins Ziel zu bringen.

Aktuell wird das Team von Sportdirektor Hugo Boisvert und U20-Coach Sven Valenti betreut.

In der lokalen Presse HNA wird berichtet, dass die Huskies den Markt sondieren und Ausschau nach einem neuen Trainer halten. Wie schnell das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die am 16. März beginnenden Viertelfinalspiele wäre eine schnelle Lösung, um dem neuen Übungsleiter Zeit zu geben sein neues Team kennenzulernen sinnvoll.

Kaum war die Trennung von Bo Subr verkündet sprudelte die Gerüchteküche auch gleich Namen nach oben, die derzeit verfügbar wären.

Der DEL2-erfahrene Andreas Brockmann (56) coachte bis vor ziemlich genau einem Jahr die Dresdner Eislöwen und bringt Erfahrungen aus Kaufbeuren, Landshut, Nürnberg, Garmisch und Berlin mit.

Nicht weniger erfahren ist Daniel Naud (62), der erst vor wenigen Wochen beim Tabellenletzten in Bietigheim seinen Hut nehmen musste. Er würde in Hessen wieder mit seinem Sohn Guillaume Naud ein Gespann bilden, der erst im Februar von den Steelers verpflichtet wurde.

Ob Harry Lange (40) wenige Tage nach seiner Trennung in Bad Nauheim, wo er zwölf Jahre als Spieler und Trainer aktiv war, schon bereit ist einen direkten Ligarivalen zu übernehmen und ob er vertraglich auch schon frei ist, darf skeptisch betrachtet werden.

Der ebenfalls erfahrene Ex-Meistertrainer der Adler Mannheim, Bill Stewart (66), wird ebenfalls gerüchtet. Fraglich, ob er nochmals für ein Kurzengagement zur Verfügung stehen würde.

Marko Raita verlor Ende November seinen Job beim ESV Kaufbeuren und wäre frei. Nach einer tollen Vorsaison wurde ihm vor drei Monaten das Vertrauen im Allgäu entzogen.

Der Kandidatenkreis dürfte wesentlich größer sein als die aktuell gerüchteten Kandidaten. Branchenüblich gehen mit Bekanntwerden einer Beurlaubung zahlreiche Bewerbungen bei den Klubs ein.

Möglicherweise bekommt die Lösung Boisvert / Valenti auch das Vertrauen ausgesprochen. Die Kunst wird es sein den in den letzten Wochen nochmals extrem aufgeblähten Kader als verschworenen Haufen zu vereinen. Momentan werden die Huskies mit drei Torhütern, neun Verteidigern und 18 Stürmern gelistet.