“Wenn man so spielt, dann steigt man ab” – Deftige Pleite fÃ¼r die Krefeld Pinguine im Derby gegen Iserlohn

Krefeld. (MK) Enttäuschung und Frust pur an der Krefelder Westparkstraße. Die Krefeld Pinguine verloren das so wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Iserlohn deutlich mit 7:1.

Die Gastgeber traten ohne acht Spieler mit einer kurzen Bank an. Bei den Roosters konnte Headcoach Kurt Kleinendorst auf vier Reihen und sechs Verteidiger setzen.

Traumstart für Iserlohn ins erste Drittel

Die Gäste aus Iserlohn begannen druckvoll und beschäftigten die Pinguine in der Anfangsphase permanent. Ziegler (3.) scheiterte bei freier Schussbahn und auch der seit Wochen glücklose Aubin (5.) konnte nach einem Fehler von Mass Krefelds Keeper Belov nicht überwinden. Die verdiente Iserlohner Führung konnte dann aber Ziegler in der 6. Minute erzielen. Er nahm Maß und traf ins rechte Eck zum 0:1. Krefeld konnte sich erst nach dem ersten Powerbreak so langsam ins Reporter-Notizbuch bringen. Die vielleicht beste Gelegenheit der Pinguine vergaben Gläßl (15.) per Schlagschuss und Weiß, der aus spitzem Winkel an Torwart Jenike scheiterte. Einen über den rechten Flügel vorgetragenen Konter (17.) setzte Jentzsch mit einem kurzen trockenen Schuss zum 2:0 ins Krefelder Tor. Olsen (20.) hatte die letzte nennenswerte Gelegenheit im Anfangsdrittel für die Pinguine, aber auch er kam an Jenke nicht vorbei. Somit ging es mit einer 2:0 Führung der Roosters in die Kabinen. „Es waren zwei individuelle Fehler und dann steht es leider verdient 2:0“, fasste KEV Stürmer Leon Niederberger die ersten zwanzig Minuten bei MagentaSport zusammen.

Nur Kulda trifft für die Pinguine im Mittelabschnitt

Die Pinguine übernahmen im Verlauf des zweiten Drittels immer mehr die Initiative, ohne allerdings zunächst klare Torchancen zu kreieren. Auf der Gegenseite verzog Bailey (27.) und Freibergs Schlagschuss war kein Problem für Torwart Belov (28.). Den nächsten Konter (29.) verwerteten die Gäste dann: Alanovs Kurzpass legte Aubin quer ab zu Raedeke, der zum 3:0 für seine Farben einschoss. Krefeld bemühte sich weiterhin Druck auf die Roosters auszuüben, agierte aber weiterhin ohne die nötige Aggressivität. Kuldas Schuss (30.) strich nur knapp am Tor vorbei und Berlev konnte zwei Minuten später die Scheibe zum Unmut des eigenen Anhangs nicht im fast leeren Iserlohner Tor unterbringen. Die erste Strafe gegen Iserlohns Schilkey ließen die Pinguine ebenfalls ungenutzt. Volek hatte die beste Powerplaychance der Gastgeber. Schrecksekunde für die Roosters, als Krefelds Lessio Kapitän Ankert mit einem Schuss im Gesicht traf. Ankert musste in der Kabine behandelt werden, konnte aber im letzten Drittel wieder ins Spiel eingreifen. Ärgerlich für den 33- jährigen, der heute erst nach dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback feiern konnte. Wieder vollzählig schlugen die Iserlohner erneut zu. Whitney setzte zum Konter an, wurde zwar zu Fall gebracht, aber KEV Keeper Belov ließ den Puck durch die „Hosenträger“ zum 0:4 (35.) rutschen. Nur 69 Sekunden später hauchte Kulda mit seinem Anschlusstreffer per Schlagschuss zum 1:4 den Seidenstädtern neue Hoffnung ein.

Roosters lassen nichts mehr anbrennen

Eine Drei-Tore-Führung hatten die Roosters am vergangenen Freitag daheim gegen Bietigheim in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben. In Krefeld ließen sie aber relativ früh nichts mehr anbrennen. Hilfreich war dabei, dass Hänggi in der 44. Minute im Torraum die Scheibe mit der Hand festhielt, was einen Penalty für die Roosters nach sich zog. Whitney trat an und verwandelte sicher gegen den eingewechselten Quapp zum 5:1 für die Roosters. Krefeld ergab sich danach praktisch seinem Schicksal, kassierte durch Cornel (50.) sogar noch das 1:6. Trainer Zakharkin nahm danach sichtlich „stinkig“ seine Auszeit. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige Anhänger der Pinguine aber genug gesehen und verließen fluchtartig und maßlos enttäuscht die Arena. Den Schlusspunkt setzte Bailey mit seinem Abstaubertor zum 1:7 Endstand. Balsam für die Iserlohner Eishockeyseele und ein Tiefschlag für das Tabellenschlusslicht vom Niederrhein.

Nach dem Spiel fassten Alex Weiß und Sven Ziegler bei MagentaSport das Spiel aus ihrer Sicht zusammen.

Alexander Weiß (Stürmer Krefeld): „Wenn man das Spiel gesehen hat, dann weiß man, dass wir keinen Zweikampf gewonnen haben. Wir können keinen Pass hinten rausspielen. So wird es schwer gegen Iserlohn Tore zu schießen. Wenn man zu Hause gegen Iserlohn im Abstiegskampf nur ein Tor schießt, dann hat man verdient verloren. Es ist halt schwer nach dem Spiel eine Erklärung zu finden. Gegen Bremerhaven haben wir mit Kampfgeist gespielt und Zweikämpfe gewonnen. Das war heute alles nicht da. Wenn man so spielt, dann steigt man ab.“

Sven Ziegler (Stürmer Iserlohn): „Wir haben eins zu eins das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die letzten Spiele waren nicht schlecht. Vor allem gegen Bietigheim haben wir auch eine 3:0 Führung noch verspielt. Das wollten wir heute um jeden Preis verhindern. Wir haben heute endlich mal über komplette sechzig Minuten Vollgas gegeben. Wir haben super hinten gestanden, viel Schüsse nach vorne gebracht und waren aggressiver als Krefeld. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“

In der Tabelle bleiben die Pinguine Letzter. Iserlohn vergrößert zwar den Abstand zu den Pinguinen, bleibt aber auf Rang 13.

Am Wochenende geht es für beide Teams der Abstiegskampf wie folgt weiter: Krefeld geht auf Süd-Tour mit den Spielen am Freitag in Augsburg und am Sonntag in Nürnberg. Der Kader dürfte sich bestenfalls nur geringfügig vergrößern. Iserlohn empfängt am Freitag Schwenningen und reist am Sonntag nach Bremerhaven.