„Wenn ich weiterspiele, dann nur in Grefrath“ – Sven Schiefner bleibt ein Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanung der Grefrather EG für die Regionalliga-Saison 2026/27 nimmt weiter Formen an.

Mit Sven Schiefner bleibt den Blau-Gelben eine wichtige Stütze erhalten. Der 35-jährige Angreifer wird auch in der kommenden Spielzeit das blau-gelbe Trikot mit dem Phoenix tragen und dabei nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen.

Für Schiefner ist es die Fortsetzung der zweiten Amtszeit an der Grefrather Stadionstraße. Nachdem der gebürtige Kempener bereits zwischen 2015 und 2017 für den Phoenix auflief, führte sein Weg über den Neusser EV und die Dinslakener Kobras zurück nach Grefrath. Seit seiner Rückkehr zur Saison 2022/23 gehört der erfahrene Stürmer wieder zu den Leistungsträgern im Team.

Seine Vita spricht für sich: 103 Oberliga-Partien und weit über 200 Regionalliga-Einsätze stehen bislang zu Buche. Für die Grefrather EG sammelte Schiefner in 79 Pflichtspielen starke 83 Scorerpunkte durch 39 Tore und 44 Vorlagen.

Dass seine Bedeutung für die Mannschaft weit über Zahlen hinausgeht, weiß auch Trainer Christian Tebbe zu schätzen: „Sven ist ein absoluter Führungsspieler und wir sind froh, dass er uns erhalten bleibt. Seine Qualitäten auf und neben dem Eis hat er in der vergangenen Saison wieder unter Beweis gestellt. Nach seiner schweren Verletzung hat er sich Schritt für Schritt zurückgekämpft. Er geht sowohl im Athletiktraining als auch in der Kabine voran und zieht die anderen Jungs mit. Sven wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle einnehmen und das Team mit seiner Erfahrung und Qualität bereichern“, so Tebbe.

Kurz nachgefragt bei Sven Schiefner

Sven, viele Fans haben gehofft, dass du noch ein Jahr dranhängst. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen?

„Ich habe mir in den vergangenen Wochen und Monaten schon einige Gedanken gemacht, ob ich noch weiterspielen möchte. Für mich war aber schnell klar: Wenn ich weiterspiele, dann nur in Grefrath. Der Verein, die Mannschaft und das Umfeld bedeuten mir einfach sehr viel. Außerdem hat sich die NHL bislang leider noch nicht gemeldet“, sagt Schiefner mit einem Augenzwinkern.

Was gibt für dich den Ausschlag, weiterhin die Schlittschuhe zu schnüren?

„Wir haben hier ein besonderes Mannschaftsgefüge. Ich spiele Eishockey mit Freunden und fühle mich unglaublich wohl. Mit 35 Jahren bin ich noch zu jung und zu dynamisch, um aufzuhören. Vor allem bin ich überzeugt davon, dass ich der Mannschaft weiterhin helfen kann.“

Welche Rolle möchtest du in der kommenden Saison einnehmen?

„Ich möchte auf und neben dem Eis vorangehen. Ob ich dabei offiziell eine Führungsrolle habe oder nicht, ist für mich zweitrangig. Mir ist wichtig, für die Jungs in der Kabine ein Ansprechpartner zu sein und meinen Beitrag zum Team zu leisten.“

Welche persönlichen Ziele hast du für die neue Saison?

„Ich möchte fitter aus der Sommerpause kommen als im vergangenen Jahr. Das Wichtigste ist aber, verletzungsfrei zu bleiben und der Mannschaft über die gesamte Saison hinweg helfen zu können. Ob ich dabei selbst Tore schieße oder die Mannschaft auf andere Weise unterstütze, spielt für mich keine große Rolle.“

Die Unterstützung der Fans wird von vielen Spielern immer wieder hervorgehoben. Wie erlebst du die Atmosphäre in Grefrath?

„Die Atmosphäre im Grefrather Stadion ist etwas ganz Besonderes. Mit unseren Fans im Rücken kann man enge Spiele gewinnen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Fanszene in den letzten Jahren entwickelt hat. Das gibt uns Spielern enorm viel Energie.“

Mit welchem Gefühl blickst du auf die kommende Regionalliga-Saison?

„Die Liga wird sicherlich interessant. Durch den Wegfall von Essen verändert sich einiges, und manche Mannschaften sind aktuell noch schwer einzuschätzen. Ich glaube aber, dass wir mit der richtigen Einstellung, möglichen Verstärkungen, Ruhe im Verein und dem starken Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans den Kampf um die mittleren Tabellenplätze erfolgreich annehmen können.“

Zum Abschluss: Was möchtest du den Fans mit auf den Weg geben?

„Die vergangene Saison hatte Höhen und Tiefen. Wir sind stark gestartet, haben dann aber den Faden verloren. Mit dem Klassenerhalt und einer guten Abstiegsrunde haben wir dennoch die richtigen Antworten gegeben. Jetzt schauen wir nach vorne. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans wieder anzugreifen.“

Mit der Zusage von Sven Schiefner kann die Grefrather EG auch in der Saison 2026/27 auf einen ihrer erfahrensten und wichtigsten Führungsspieler bauen. Eine Personalie, die bei Fans, Mannschaft und Verantwortlichen gleichermaßen für Freude sorgen dürfte.

216 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro