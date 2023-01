„Wenn er auf dem Eis steht, hat der Gegner sehr groÃŸen Respekt“ – TorjÃ¤ger verlÃ¤ngert bei den Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung akribisch voran: Mit Darren Archibald konnte eine äußerst wichtige Säule vorzeitig und über die kommende...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung akribisch voran: Mit Darren Archibald konnte eine äußerst wichtige Säule vorzeitig und über die kommende Spielzeit hinaus an den Club gebunden werden.

Der 32 Jahre junge Kanadier hat bei den Niedersachsen einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Darren Archibald, der seit dieser Saison Assistenzkapitän ist, wird den Autostädtern und den Fans der Grizzlys noch länger erhalten bleiben. Der gebürtige Kanadier spielt seit der Saison 2021-2022 bei den Niedersachsen und hat sich innerhalb des Teams schnell zu einem Führungsspieler entwickelt. In der laufenden Spielzeit ist „Arch“ mit 18 Toren und 19 Vorlagen in 40 Partien zweitbester Scorer hinter Kapitän Spencer Machacek. Ebenfalls treffsicher zeigte sich der Angreifer mit fünf Toren in der Champions Hockey League. Neben seinen Torjägerqualitäten besticht der Linksschütze durch sein physisches Spiel und sein knallhartes Forechecking.

„Wir sind sehr froh, dass sich ‚Arch‘ für unser Vertragsangebot entschieden hat. Wir sind uns bewusst, wie sehr er unserer Mannschaft mit seiner Spielweise auf dem Eis und mit seinem Charakter in der Kabine hilft. Wenn er auf dem Eis steht, hat der Gegner sehr großen Respekt von seiner Präsenz. Neben seiner starken Physis bringt er den nötigen Scoring-Touch mit – das macht ihn für uns zu einem äußerst wertvollen Spieler“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

„Meine Familie und ich sind sehr glücklich, zwei weitere Jahre in Wolfsburg bleiben zu dürfen. Es ist ein gutes Gefühl, frühzeitig Planungssicherheit zu haben. Wir haben bei den Grizzlys eine super Harmonie im Team. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren sehr erfolgreiches Eishockey spielen werden“, betont Darren Archibald.

