Wenn 10% stÃ¤rker als 90% werden: RÃ¼cktritt vom geplanten RÃ¼cktritt â€“ Thomas Greilinger spielt weiter!

Deggendorf. (PM DSC) Auch in der kommenden Saison 2024/2025 kann Jiri Ehrenberger auf den – weiterhin spielenden – Sportlichen Leiter Thomas Greilinger zurückgreifen.

Der Sturm-Routinier hängt eine weitere Saison in der Festung an der Trat dran.

Vor der vergangenen Saison stellte Greilinger die These auf, dass die Saison 2023/2024 „zu 90 % seine letzte sein würde“.

Im Laufe der Spielzeit beantwortete er Nachfragen zu seiner spielerischen Zukunft nur noch mit einem verschmitzten Lächeln und einem „Schau ma moi!“. Man müsse sehen, wie sein Körper auf die lange und kräftezehrende Saison reagiere und ob er schmerzfrei spielen könne, so der mittlerweile 42-jährige. Lediglich drei Partien verpasste Greilinger in der Hauptrunde, in insgesamt 55 Partien inklusive der Playoffs konnte der Flügelstürmer 65 Torbeteiligungen verbuchen und musste sich damit nur hinter Import-Stürmer Carter Popoff in der internen Scorerwertung einreihen. Nun haben die verbleibenden 10 % doch überwogen!

„Ich habe nach wie vor Spaß am Eishockey. Für mich war immer ausschlaggebend, dass ich verletzungsfrei bleibe. Das hat vergangene Saison gut geklappt und auch meine persönliche Punkteausbeute war nicht so schlecht. Daher habe ich mich entschieden, die Schlittschuhe noch nicht an den Nagel zu hängen“ erklärt Greilinger seine Entscheidung.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier, Raphael Fössinger

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher, Tomas Gulda, Benedikt Schopper

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Antonin Dusek, Julian Elsberger, Johannes Schmid, Thomas Greilinger