Wenige Tage bis zum ersten Testspiel +++ Zwei StÃ¼rmer fÃ¼r den EHCO

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten ist in dieser Woche nach einer kurzen Pause aufs Eis zurückgekehrt. Am Dienstag präsentiert sich das Team von Headcoach Fredrik Söderström erstmals dem heimischen Publikum.

Nach der Verschiebung des Saisonstarts hat der EHC Olten das Eistraining für eine Woche ausgesetzt. Die Spieler hielten sich individuell fit, um dann am letzten Dienstag erholt und topmotiviert in den regulären Trainingsbetrieb zurückzukehren.

Mit dabei zwei neue Stürmer: Cédric Hüsler stösst für die nächste Saison von den Rapperswil-Jona Lakers zum EHCO. Der 26-Jährige hat über 300 Partien in der National- und der Swiss League bestritten und bringt viel Wasserverdrängung mit. Neu beim EHCO ist auch Noah Fuss. Der bald 19-jährige Stürmer des SC Bern wird die kommende Saison via B-Lizenz mit dem EHCO bestreiten.

Am Dienstag, 1. September präsentiert sich der EHCO 2020/21 im Testspiel gegen Lugano erstmals vor heimischem Publikum. Im Kleinholz wird aufgrund der Corona-Massnahmen vieles anders sein als gewohnt. Neu ist aufgrund der Corona-Situation zum Beispiel, dass man sich bei den Testspielen im Vorfeld für das Spiel anmelden muss. Das kann unter diesem Link erfolgen. Für das Einhalten der Schutzmassnahmen danken wir herzlich.

Auch neben dem Eis ging in dieser Woche viel. Am Donnerstag fand bei unserem Diamant-Sponsor Arthaios in Däniken das jährliche Foto-Shooting statt. Und am Freitag tobte sich die Mannschaft auf dem Biohof-Scheibler in Oftringen beim Team-Event als Ninja Warriors aus. Bilder von beiden Events finden Sie auf unseren Social-Media-Accounts.