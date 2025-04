Wenige Ã„nderungen in der zweiten WM-Vorbereitungswoche der Schweizer Nationalmannschaft

Zürich. (PM SIHF) Nach der ersten Vorbereitungswoche für die Weltmeisterschaft in Herning und Stockholm gibt es nur geringe Veränderungen im Kader von Nationaltrainer Patrick Fischer.

Neu zum Team stossen Grégory Hofmann und Romain Loeffel. Dario Simion hingegen fällt verletzungsbedingt aus.

Die Schweizer Nationalmannschaft startet morgen Dienstag, 15. April, in Kloten in die zweite Woche der WM-Vorbereitung. Ab Mittwoch bis Sonntag weilt das Team in Marseille, wo es am Freitag, 18. April, und Samstag, 19. April, zwei Testspiele gegen Frankreich bestreiten wird.

Neu zum Kader stossen Verteidiger Romain Loeffel, der die erste Woche verletzungsbedingt verpasste, sowie Stürmer Grégory Hofmann, der letzte Woche zum zweiten Mal Vater wurde. Dario Simion verlässt das Team verletzungsbedingt.

Die Spieler der ausgeschiedenen Playoff-Halbfinalisten erhalten einige freie Tage, bevor sie in der dritten Vorbereitungswoche zur Selektion stehen.

Das Aufgebot für die zweite WM-Vorbereitungswoche im Detail

Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug), Ludovic Waeber (EHC Kloten)

Verteidiger (9): Iñaki Baragano (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Tobias Geisser (EV Zug), Ludvig Johnson (EV Zug), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)

Stürmer (14): Thierry Bader (SC Bern), Attilio Biasca (EV Zug), Luca Fazzini (HC Lugano), Grégory Hofmann (EV Zug), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (SC Bern), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sven Senteler (EV Zug), Axel Simic (EHC Kloten), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers)

