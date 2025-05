Weltmeister und Rekordweltmeister Kanada raus, Deutschland bereitet sich fÃ¼r eigene WM vor

Herning / Stockholm. (PM MagentaSport) Am Ende eines turbulenten Eishockey-Tages steht die USA im Halbfinale. Titelverteidiger Tschechien und auch Rekordweltmeister Kanada sind jedoch raus!

„Ich freue mich einfach nur, wieder die Chance zu bekommen, noch um eine Goldmedaille zu spielen“, jubelte US-Doppelpacker Conor Garland nach dem 5:2 gegen Finnland. Bei den Finnen, die das dritte Mal nacheinander im Viertelfinale scheitern, überwiegt die Enttäuschung: „Es ist frustrierend, zu diesem Zeitpunkt bei einem Turnier zu verlieren, weil du in den Top 4 um Medaillen spielen willst. USA war gut. Das nervt jetzt“, ärgerte sich Luho Lammikko.

Den Frust teilt auch das DEB-Team, das bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten musste. „Wir hatten jetzt mehrere Jahre, wo wir die Ziele übererfüllt haben. Da passiert auch mal ein Jahr, das nicht so gut ist“, hielt DEB-Generalsekretär Claus Gröbner einige Tage nach dem Aus fest. Die Pläne für die Zukunft bleiben aber weiterhin ambitioniert: „2027 ist für uns der Höhepunkt mit der Heim-WM und auch die olympischen Spiele. Aber für uns geht es darum, dass wir eine tolle Heim-WM spielen wollen und da möglichst den nächsten Schritt machen.“

Es geht weiter: die MagentaSport-Serie #EishockeyDeutschland – Die WM 2025 begleitet das DEB-Team emotional und exklusiv durch die Eishockey-WM in Dänemark – mit Stars wie Moritz Seider, Tim Stützle und Philipp Grubauer. Die dreiteilige Doku startet am 1. Juni um 12 Uhr auf MagentaSport, MagentaTV und YouTube und zeigt den Turnierverlauf zwischen WM-Auftakt, Rückschlägen und dem dramatischen Aus gegen Dänemark. Jede Episode erscheint wöchentlich – das Finale inklusive Langfassung läuft am 15. Juni.

Nachfolgend die Stimmen und Clips der beiden Viertelfinals zwischen den USA und Finnland sowie Finnland und Tschechien übersendet durch MagentaSport. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Schweden. Am Samstag, ab 13.30 werden beide Halbfinals live bei MagentaSport gezeigt.

Viertelfinale: USA – Finnland 5:2

Die USA steht unter den letzten 4! In einer spektakulären Partie gegen die Finnen machte vor allem Conor Garland per Doppelpack und dem vorentscheidenden Tor zum 3:2 den Unterschied. Im letzten Drittel zogen die US-Amerikaner weiter davon und untermauerten ihren Anspruch als einer der Titelfavoriten. Finnland scheidet zum 3. n Mal nacheinander im Viertelfinale aus.

Juho Lammikko, Spieler Finnland: „Es ist tough, weil ich glaube, dass wir ordentlich gespielt haben. Wir haben gegen ein gutes Team gespielt. Es ist frustrierend, zu diesem Zeitpunkt bei einem Turnier zu verlieren, weil du in den Top 4 um Medaillen spielen willst. USA war gut. Das nervt jetzt, aber gut.“

…wie er die WM aus finnischer Sicht einschätzt: „Es ist schwer, jetzt irgendwas zu sagen. Wir hätten besser spielen können. Die ersten Gruppenspiele, 6 Siege, eine Niederlage. Das ist als Ergebnis nicht schlecht und ich denke, wir haben uns verbessert. Auch heute hatten wir die Chance, zu gewinnen. Aber wir konnten einfach unseren Job nicht erledigen. Es ist schwer, irgendetwas über das Spiel heute zu sagen, weil wir alle enttäuscht sind.“

Conor Garland, Doppeltorschütze USA: „Das aberkannte Tor war ein Weckruf für uns, weiterzumachen. Vor allem in den letzten 30 Minuten hat mir unser Spiel gut gefallen. Gutes Spiel von ihnen. Zum Glück haben wir unsere Chancen in den letzten 30 Minuten genutzt.

…was er nach diesem Viertelfinale über das Team gelernt hat: „Schwer zu sagen. Ich war bis jetzt dreimal hier, im Halbfinale. Ich freue mich einfach nur, wieder die Chance zu bekommen, um noch eine Goldmedaille zu spielen.“

Zeev Buium, Spieler USA: „Wir haben einfach unser Spiel gespielt. Wir sind ein bisschen langsam rausgekommen, aber haben dann richtig schnell wieder zu unserem Spiel gefunden. Wir haben richtig hart gespielt, das mussten wir auch und haben es dann auch geschafft.“

…zu seinem Tor: „Das war schön. Ich bin hier, um zu tun, was ich kann, damit ich dem Team helfe zu gewinnen. Manchmal passiert es, dass ich treffen muss. Ich bin glücklich, dass es heute funktioniert hat.“

…zum Selbstvertrauen nach dem Spiel: „Unser Selbstvertrauen ist immer hoch. Wir glauben immer, dass wir gewinnen können und dieses Gewinnerteam zu sein. Darum müssen wir uns keine Sorgen machen.

Viertelfinale: Schweden – Tschechien 5:2

Der Weltmeister ist entthront! Bereits nach dem 1. Drittel führten die Schweden 3:0 und brachten das Ergebnis auch im Nachgang souverän über die Zeit. Damit gelingt Schweden die Revanche für das 3:7 vergangenes Jahr im Halbfinale und erst der zweite Sieg aus den vergangenen 5 Begegnungen. Im Halbfinale trifft Schweden auf die USA.

David Pastrnak, Spieler Tschechien: „Sie sind ein unglaubliches Team, sehr talentiert von der ersten bis zur vierten Linie. Sie waren viel besser im 1. Drittel, wir waren vielleicht ein bisschen nervös, zu sehr auf die Schiedsrichter fokussiert, statt unser Spiel zu spielen. Wenn du das gegen ein Team wie Schweden machst, beißt es dich in den Hintern. Und das hat es bei uns. Es ist schwer, nach so einem 1. Drittel zurückzukommen.“

Roman Cervenka, Kapitän Tschechien: „Es ist schwer zu spielen, wenn du das 1. Drittel 0:3 gegen den Gastgeber verlierst und gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität wie Schweden verlierst. Ich glaube, wir haben das Spiel im 1. Drittel verloren.“

…ob er auch kommendes Jahr in Italien spielen wird: „Ich weiß nicht. Es ist noch zu früh, darüber zu reden. Ich bin gerade zu enttäuscht. Ich weiß nicht. Ich will noch weiterspielen, ich genieße jedes Spiel. Wir werden sehen.“

Lucas Raymond, Doppelpacker Schweden: „Wir haben heute einen weiteren Schritt gemacht und wahrscheinlich unser bestes Spiel gespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir immer noch mehr geben können.“

…zum Halbfinale gegen die USA: „Das wird ein spaßiges Spiel. Die USA haben eine gute Mannschaft, ich kenne alle von da drüben (aus der NHL, d. Red.). Sie haben viel Talent. Ich freue mich drauf.“

Viertelfinale: Kanada – Dänemark 1:2

Riesensensation in Herning, der Rekordweltmeister ist raus! Zwar gingen die Kanadier im 3. Drittel in Führung. In den letzten 2 Minuten des Spiels drehte Deutschland-Besieger Dänemark jedoch das Spiel und steht im Halbfinale. Einziger Wermutstropfen für die Dänen: Sie verlieren ihren Heimvorteil. Der Rest des Turniers findet in Stockholm statt. Dort treffen die Dänen auf die Schweiz, die Österreich 6:0 besiegte.

WM – live bei MagentaSport

Samstag, 24.05.2025

ab 13.30 Uhr: Schweden – USA

ab 17.30 Uhr: Dänemark – Schweiz

Sonntag, 25.05.2025

ab 19.30 Uhr: FINALE

Sonntag, 01.06.2025

um 12 Uhr: #EishockeyDeutschland – Die WM 2025 Episode 1

