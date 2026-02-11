Welcome Back in Kloten, Arttu Ruotsalainen!

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die RÃ¼ckkehr von Arttu Ruotsalainen bekannt zu geben.

Der finnische StÃ¼rmer kehrt fÃ¼r zwei Jahre ab der Saison 2026/27 zum EHC Kloten zurÃ¼ck.

Der 28-jÃ¤hrige Offensivspieler kann sowohl als Center wie auch auf dem FlÃ¼gel agieren. Arttu Ã¼berzeugt durch viel Energie, hohe Spielintelligenz und einen guten Abschluss.

Seit 2024 steht Arttu beim schwedischen Spitzenclub FrÃ¶lunda HC unter Vertrag, wo er sich in einem hochkarÃ¤tigen Umfeld weiterentwickeln konnte. Bei FrÃ¶lunda ist er aktuell der zweitbeste Scorer mit 32 Punkten (13 Tore) aus 41 Spielen.

Bereits wÃ¤hrend seiner ersten Zeit in Kloten prÃ¤gte er das Spiel und war in 55 Spielen fÃ¼r 43 Punkte zustÃ¤ndig.

Ricardo SchÃ¶dler (Sportchef): Â«Arttu ist ein dynamischer Spieler mit hohem Tempo und tollem Abschluss. Er ist vielseitig einsetzbar und wird unserer Offensive helfen.Â»

Der EHC Kloten heisst Arttu Ruotsalainen herzlich willkommen und freut sich auf eine spannende gemeinsame Zukunft. Die RÃ¼ckkehr eines Spielers, der bereits Teil unserer Organisation war, unterstreicht den Spirit und die Verbundenheit innerhalb des Clubs.

