Welches Gesicht zeigen die Iserlohn Roosters an diesem Wochenende?

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Am ersten Meisterschaftswochenende lagen Freud und Leid bei den Iserlohn Roosters sehr nahe beieinander. Dem 3:2 Auswärts-Coup in Frankfurt folgte...

Artikel anhören Artikel anhören

Iserlohn. (MK) Am ersten Meisterschaftswochenende lagen Freud und Leid bei den Iserlohn Roosters sehr nahe beieinander.

Dem 3:2 Auswärts-Coup in Frankfurt folgte am Sonntag eine deftige 2:7 Abfuhr auf eigenem Eis gegen Schwenningen. Wo steht das junge Iserlohner Team also sportlich? Das nach den ersten beiden Partien einzuordnen, fällt vielen Beobachtern noch sehr schwer.

In dieser Woche stand für das Team von Headcoach Greg Poss am Montag ein Trainingstag mit Schwerpunkt Kraft und Ausdauer auf dem Programm. „Es war unser härtester Trainingstag in dieser Woche“, erklärte Iserlohns Übungsleiter am Donnerstagmittag. Klug abgestimmt hat man den Montag dafür ausgewählt, damit das Team am Freitag nach dem trainingsfreien Dienstag und zwei „normalen“ Trainingstagen wieder topfit und gut regeneriert ins nächste Spiel bei den Adlern Mannheim gehen kann.

Natürlich wurde das vergangene Wochenende auch vom Trainerteam mit der Mannschaft aufgearbeitet. „Unnötige Strafen vermeiden, mehr Forecheck und von Beginn an hellwach sein“, lauteten die Schlagworte des Trainers rückblickend.

Selbstverständlich haben die Roosters längst den Blick nach vorne gerichtet. „Wir müssen von Beginn an ready sein“ erklärt auch Stürmer Maciej Rutkowski. Greg Poss erwartet die Adler deutlich verbessert gegenüber dem Testspiel im August. Am 17. August hatten die Sauerländer die Adler im Rahmen des Kitzbüheler Trainingslagers mit 3:1 geschlagen. „Klar, haben beide Teams nun viel verändert. Das war das erste Vorbereitungsspiel für Mannheim und das zweite für uns. Wir hatten noch gar keine Überzahl- und Unterzahlformationen. Es wird am Freitag ein großer Unterschied zum Vorbereitungsspiel sein, weil sie Champions League und damit auch auf hohem Niveau gespielt haben“, so der US-Amerikaner.

Greg Poss will sich nicht in die Karten schauen lassen

„Wir haben gut trainiert in dieser Woche, aber was letztendlich zählt ist das, was wir morgen im Spiel aufs Eis bringen“, will Poss nicht zu viele Worte vor dem Spiel verlieren. Und auch personell will er sich kaum in die Karten schauen lassen. Klar ist, dass Kapitän Hubert Labrie krank fehlen wird. Ob Kevin Reich an diesem Wochenende zu seinem ersten Einsatz im Tor der Roosters kommen wird und ob die Formationen verändert werden, all das lässt Iserlohns Headcoach offen. Und so dürfen alle Beobachter bis kurz vor dem ersten Bully gespannt sein, für welche Variante sich das Iserlohner Trainerteam entschieden hat.

Erstes Bully ist am Freitag in der Mannheimer SAP-Arena um 19:30 Uhr.

Am Sonntag, wenn Kevin Reich und Emil Quaas ihr Wiedersehen mit den Ex-Kollegen vom ERC Ingolstadt feiern, geht es ab 16:30 Uhr in der Iserlohner Eissporthalle los.

5090 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten