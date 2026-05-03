Welche NHL-Spieler verstärken Deutschland bei der WM? DEB-Sportvorstand Christian Künast gibt Auskunft

Bonn. (PM MagentaSport) Die deutschen Eishockey-Männer gewinnen auch das Rematch gegen Österreich mit 5:2 , zeigen beim 4. Testspiel-Erfolg in Serie „das beste deutsche Eishockey bei dieser WM-Vorbereitung“, wie MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner bilanziert.

DEB-Sportvorstand Christian Künast gibt derweil ein Update zur möglichen WM-Teilnahme mehrerer NHL-Spieler.

In der 2. Drittelpause sprach er bei MagentaSport über die Bedeutung von Dominik Kahun für das Team, die mögliche WM-Teilnahme von Moritz Seide, über die WM-Chancen von Leon Draisaitl und welcher NHL-Legionär für die WM noch zum Team stoßen könnte

Christian Künast im Interview