Weiterhin ungeschlagen auf heimischem Eis: DSC bezwingt auch die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer bleibt auf heimischem Eis weiter ungeschlagen.

Am Mittwochabend bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1381 Zuschauern in der Festung an der Trat die Tölzer Löwen mit 3:2.

Der Deggendorfer Übungsleiter musste im Duell mit den Oberbayern weiterhin auf Verteidiger Alex Grossrubatscher verzichten. Zudem fehlte Lukas Miculka mit einer Oberkörperverletzung kurzfristig. Die genaue Ausfalldauer des Deggendorfer Topscorers wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Während die Hausherren etwas pomadig in den ersten Abschnitt starteten, erwischten die Tölzer einen Start nach Maß. In der vierten Minute zimmerte Marc Schmidpeter den Puck mit einem präzisen Schuss in den Winkel. In den folgenden Minuten plätscherte die Partie etwas vor sich. Je länger das Drittel allerdings dauerte, desto besser kamen die Deggendorfer in die Partie. In der 16. Minute belohnten sich der DSC für den betriebenen Aufwand, als Curtis Leinweber per Bauerntrick zum 1:1 traf. Dies war gleichbedeutend mit dem Spielstand nach 20 gespielten Minuten.

Auch im zweiten Abschnitt wirkten die Deggendorfer deutlich griffiger als noch zu Beginn des ersten Abschnitts und ging in der 26. Minute in Führung. Erneut war es Curtis Leinweber, der mit einem Rückhandschuss aus der Drehung auf 2:1 stellte. Die Hausherren waren nun in Torlaune und nur 32 Sekunden später zappelte der Puck erneut im Tor der Tölzer. Dieses Mal war es Silvan Heiß, der mustergültig bedient eiskalt zum 3:1 abschloss. Zwar boten sich dem DSC weitere Einschussmöglichkeiten, jedoch scheiterten die Deggendorfer Angreifer ein ums andere Mal an Löwen-Keeper Enrico Salvarani. Auch auf der Gegenseite fanden die Oberbayern stets in Timo Pielmeier ihren Meister, sodass es mit dem 3:1 in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. Die Tölzer versuchten noch einmal alles, um ins Spiel zurückzukehren, scheiterten allerdings stets an der stabilen Deggendorfer Hintermannschaft im Verbund mit DSC-Keeper Timo Pielmeier. Zwar kamen die Gäste sechs Sekunden vor Ende der Partie durch Piipponen noch einmal auf 3:2 heran, jedoch blieb dieser Treffer nur Ergebniskosmetik.

Für den Deggendorfer SC geht es bereits am kommenden Freitag mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast sind um 20 Uhr die Stuttgart Rebels.

