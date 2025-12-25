Weiterhin straffes Programm â€“ Miners absolvieren noch drei Spiele vor dem Jahreswechsel

Herne. (PM HEV) Nach zuletzt einem Punkt aus den letzten drei Partien warten erneut drei wichtige und schwierige Spiele auf den HEV.

Zuerst reisen die Miners am Freitag zum wichtigen Spiel nach Leipzig, am Sonntag sind die Hannover Scorpions um 18:30 Uhr zu Gast in der Hannibal-Arena. Das letzte Spiel des Jahres findet dann am 30.12.2025 auswÃ¤rts in Tilburg statt.

Wer ist dabei?

Marius Demmler und KapitÃ¤n Justus Meyl fallen definitiv weiterhin aus. Sowohl Lennart Schmitz als auch Sofiene BrÃ¤uner werden nach ihren Verletzungen am Freitagmorgen wieder in das Teamtraining einsteigen, fÃ¼r beide kommt ein Einsatz aber noch zu frÃ¼h. Lennart Schmitz kÃ¶nnte jedoch fÃ¼r das Heimspiel gegen die Scorpions wieder eine Option fÃ¼r die Miners sein. Valentin Pfeifer ist nach Ã¼berstandener Verletzung und Krankheit wieder im Herner Aufgebot, auch die FÃ¶rderlizenzspieler aus DÃ¼sseldorf, David Galfinger und Erik Wischnenko, die gegen Hamm bereits fÃ¼r Herne spielten, werden erneut fÃ¼r den HEV auf das Eis gehen. AuÃŸerdem erhÃ¤lt der HEV mit Laurens van Leyen und Luca MÃ¼ller weitere UnterstÃ¼tzung aus DÃ¼sseldorf. Das Tor wird wieder von Lukas Schulte und Dean DÃ¶ge gehÃ¼tet.

Icefighters Leipzig, 26.12.2025:

Nachdem die Icefighters mit 8:5 gegen die Hannover Scorpions gewannen, mussten die Leipziger zuletzt unter Neu-Trainer Christopher Straube zwei Niederlagen gegen die Herforder Ice Dragons und die Black Dragons Erfurt einstecken. Dadurch befinden sich die Icefighters aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf die Miners auf dem achten Tabellenplatz. Leipzig wird durch einen Sieg mit sieben Punkten davonziehen wollen, der HEV wird alles dafÃ¼r tun wollen, den Abstand auf einen Punkt zu verringern. Bully in Leipzig ist um 20:00 Uhr.

Hannover Scorpions, 28.12.2025:

Die Hannover Scorpions konnten sich in den letzten Spielen nach dem Trainerwechsel zu Rico Rossi stabilisieren und gewannen sechs ihrer letzten sieben Spiele â€“ lediglich gegen Leipzig musste man sich geschlagen geben. Wie man die Scorpions schlÃ¤gt, hat auch der HEV selbst vor einem Monat mit dem 1:0-Erfolg gezeigt. Aus Herner Sicht will man das natÃ¼rlich wiederholen. Das Bully in der Hannibal-Arena ist um 18:30 Uhr.

Tilburg Trappers, 30.12.2025:

FÃ¼r das letzte Spiel des Jahres treten die Miners in Tilburg an. Auch die Tilburger stabilisierten sich zuletzt und konnten alle ihrer letzten sieben Spiele fÃ¼r sich entscheiden. Dabei kaum zu stoppen: Phillip Marinaccio, der mit 20 Punkten in den letzten sieben Spielen maÃŸgeblich an den Siegen der Trappers beteiligt war. Aus Sicht der Herner gilt es also, auf den Tilburger Topscorer achtzugeben. Spielbeginn am Dienstagabend ist um 20:00 Uhr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!