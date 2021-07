Weiterhin „Halmo-Time“ in der Bozener Eiswelle

Bozen. (PM HCB) Nächste Verpflichtung im Hause des HCB Südtirol Alperia: der Bozner Verein und der Kanadier Mike Halmo haben den Vertrag für eine...

Bozen. (PM HCB) Nächste Verpflichtung im Hause des HCB Südtirol Alperia: der Bozner Verein und der Kanadier Mike Halmo haben den Vertrag für eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 30-jährige, gebürtig aus Waterloo (Ontario), wird somit seine dritte Saison im Trikot der Foxes bestreiten. In seiner ersten Saison 2017/18 in der Talferstadt war er einer der Hauptverantwortlichen für den Gewinn der zweiten Karl Nedwed Trophy. Nach zwei Saisonen zwischen Finnland (Ilves) und DEL (Iserlohn), kehrte er im letzten Jahr nach Bozen, das in der Zwischenzeit fast zu seiner zweiten Heimat geworden ist, zurück, allerdings reichte es diesmal im Finale gegen den KAC nicht für den Titel. Im Trikot der Foxes kam Mike 122mal zum Einsatz und erzielte dabei insgesamt 90 Punkte (34 Tore und 56 Assist).

Durch seine unbestrittenen Fähigkeiten wurde die #91 bald zum Publikumsliebling und sein Stern wird auch in der kommenden Spielzeit wieder hell leuchten.

Die Laufbahn

Der Kanadier gab sein Debüt unter den Profis 2008 in der OHL in den Reihen der Owen Sound Attack. Dort verblieb er vier Jahre und seine Erfolge können sich sehen lassen: er brachte es zum Kapitän der Mannschaft, erzielte 181 Punkte in 273 Spielen und gewann 2010/11 die Meisterschaft. In der darauffolgenden Saison kam er zu fünf Einsätzen in der AHL mit den Bridgeport Sound Tigers, obwohl er noch in der OHL spielte. Ein weiteres Jahr danach gelang ihm dann der definitive Durchbruch: immer im Trikot der Tigers sammelte er in 33 Spielen 10 Tore und 8 Assists. Diese Leistungen ermöglichten ihm den Sprung in die NHL zu den New Yorks Islanders, wo er in 20 Spielen sein erstes Tor in der höchsten Liga der Welt erzielte. Im selben und in den zwei darauffolgenden Jahren verblieb er weiterhin in Bridgeport. 2016/17 wechselte er zu den Syracuse Crunch, wobei er es auf 28 Punkte (16 + 12) in 69 Spielen brachte. Nach insgesamt 286 Matches und 141 erzielten Punkten verließ er die American Hockey League, um 2017 in Europa im Trikot der Foxes ein neues Abenteuer zu beginnen.