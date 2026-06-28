Weiteres Talent kommt zu den Luchsen

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse können mit Leon Tettenborn ein weiteres junges Eishockeytalent im Vogelsberg halten.

Der 21-jährige Stürmer geht damit in seine zweite und gleichzeitig erste komplette Saison im Trikot der Luchse.

Tettenborn kam im Januar der vergangenen Saison nach Lauterbach. Der Linksschütze wechselte von den Herne Miners aus der Oberliga in den Vogelsberg. Zuvor durchlief er die Nachwuchsabteilungen in Augsburg und seiner Heimatstadt Kassel. Bereits in der Saison 2023/2024 stand Leon als Förderlizenzspieler dreimal für die Luchse auf dem Eis.

Nach seinem Wechsel zeigte der 21-Jährige direkt seine Qualitäten. Ohne lange Eingewöhnungszeit erzielte der Stürmer in 12 Spielen starke 14 Scorerpunkte (5 Tore, 9 Assists). Mit seinem jungen Alter und seiner Entwicklung passt Tettenborn zudem perfekt in das Konzept des Luchse-Rudels für die kommende Spielzeit.

Auch Leon blickt der neuen Saison voller Vorfreude entgegen: „Ich freue mich nächste Saison für Lauterbach zu spielen. Das Team hat mich letzte Saison super aufgenommen und die neue Ligenzugehörigkeit, gekoppelt mit dem Konzept von Lauterbach, war für mich sehr ansprechend. Ich hoffe, ich kann meinen Anteil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Ich wünsche allen Fans noch einen schönen Sommer und wir sehen uns dann in der Halle.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Leon Tettenborn @ Elite Prospects

342 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro