Weiteres Talent für den ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, mit Luis Scheibenbogen ein Eigengewächs wieder in den Reihen der Flößer begrüßen zu dürfen.

Der 18-jährige Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des ERC Lechbruck und spielte zuletzt in der U20 des EC Peiting in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL3).

In der Saison 2025/26 wird Luis beim ERC Lechbruck mit der Rückennummer 3 auflaufen. Er hat dabei die Möglichkeit, sich in der U20, der 1b-Mannschaft und der 1. Mannschaft optimal weiterzuentwickeln und schrittweise an den Seniorenbereich herangeführt zu werden.

Bereits in den Vorbereitungsspielen konnte Luis mit großem Einsatz und seinem ersten Treffer im Trikot der Flößer überzeugen. Seine Schnelligkeit, Spielübersicht und sein unermüdlicher Einsatz machen ihn zu einem spannenden Talent mit viel Potenzial für die kommenden Jahre.

Der ERC Lechbruck freut sich sehr über die Rückkehr dieses engagierten Nachwuchsspielers und wünscht Luis viel Erfolg und Freude auf seinem weiteren sportlichen Weg bei den Flößern!

