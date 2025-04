Weiteres Puzzleteil fÃ¼r die Defensive: RÃ¼ckkehr von Dominik Bittner nach Schwenningen ist in trockenen TÃ¼chern

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nach sechs Jahren ist es so weit – der deutsche Meister und Olympiateilnehmer von 2022 kehrt an den Neckarursprung zurück.

Für die Wild Wings bestritt der rechtsschießende Defender bislang exakt 90 Spiele in der PENNY DEL. Über die Stationen Wolfsburg und München will Dominik Bittner nun wieder im Trikot der Neckarstädter mit seinen konstant guten Leistungen überzeugen. Aktuell ist der 32-Jährige auch deshalb zur WM-Vorbereitung bei der deutschen Nationalmannschaft und Teil des Teams von Bundestrainer Harold Kreis.

Doch der Blick des Rückkehrers geht natürlich auch schon gen Schwenningen, wohin der Kontakt auch in den letzten Jahren nie gänzlich abgerissen war: „Bei den Wild Wings hat sich in den vergangenen Jahren zurecht ein neues Anspruchsdenken entwickelt. Das hat mich in den Gesprächen enorm überzeugt und mich darin bestätigt, dass wir mit diesem Team absolut konkurrenzfähig sein können. Ich verspüre schon jetzt richtige Vorfreude, viele bekannte Gesichter wieder zu treffen und mit dem enthusiastischen Umfeld den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.“

Eine lange Eingewöhnungszeit erwartet der Verteidiger auch sportlich deshalb nicht, weil das Spielsystem unter Steve Walker dem der Münchner sehr ähnlich sei.

Mit der Personalie Dominik Bittner konnten die Wild Wings ihrer Defensivabteilung ein weiteres Puzzleteil hinzufügen. „Dominik wird uns ganz sicher gute Minuten geben. Er ist ein extrem verlässlicher Spieler, der sein Potenzial sehr beständig abruft. Das hilft uns als Mannschaft weiter und wird uns zusätzliche Stabilität verleihen“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner zum Transfer des 54-fachen Nationalspielers.

Für die Jungs vom Neckar wird sich Bittner in der Saison 25|26 wieder das Trikot mit der Rückennummer 7 überstreifen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV