Weiteres „Bruderduell“ fix: EHC Red Bull MÃ¼nchen testet am 11. September erneut in Salzburg

„Jedes Spiel hilft uns“ | Vorverkauf startet am 6. September um 13:00 Uhr

München / Salzburg. (PM Red Bulls) Red Bull München bestreitet ein weiteres Testspiel gegen Red Bull Salzburg.

Zwei Tage vor der bereits angekündigten Partie gegen die Mozartstädter gibt es nun bereits am 11. September um 19:15 Uhr das erste Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Teilnehmer. Auch für diese Begegnung haben die zuständigen Behörden eine limitierte Anzahl von Zuschauern genehmigt. Der Online-Vorverkauf für das Spiel in der Salzburger Eisarena startet am 6. September um 13:00 Uhr auf der Homepageseite des Gastgebers Red Bull Salzburg (ecrbs.redbulls.com). Für den Test am 13. September sind alle Sitzplatzkarten bereits vergriffen.

„Jedes Spiel hilft uns, um unsere Form weiter zu verbessern. Und gerade gegen Salzburg sind wir natürlich doppelt motiviert, insofern ist es klasse, dass wir nun gleich zwei Mal gegeneinander antreten“, sagt Münchens Verteidiger Yannic Seidenberg. Der erste Test für das Team des dreimaligen deutschen Meisters ist bereits am 6. September. Dann treffen die Red Bulls in der Schweiz auf den SC Bern. Nach den beiden Begegnungen in Salzburg steht am 19. und 20. September das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute in Kitzbühel auf dem Programm.

Weitere Tests sind in Planung. Das erste Pflichtspiel der Münchner ist die Champions-League-Partie gegen Ilves Tampere am 7. Oktober (18:00 Uhr), die DEL beginnt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erst am 13. November.

Die Testspiele im Überblick:

06. September 2020 | 18:00 Uhr | SC Bern – EHC Red Bull München

11. September 2020 | 17:30 Uhr | EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München

13. September 2020 | 17:30 Uhr | EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München

Red Bulls Salute 2020

19. September 2020 | 17:00 Uhr | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

19. September 2020 | 20:30 Uhr | EHC Red Bull München – spusu Vienna Capitals

20. September 2020 | 14:00 Uhr | Spiel um Platz 3: Verlierer HF1 – Verlierer HF2

20. September 2020 | 18:00 Uhr | Finale: Gewinner HF1 – Gewinner HF2