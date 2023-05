Weiterer Youngster für den DSC: Perspektivspieler Viktor Skorohodov kehrt nach Deggendorf zurück

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC arbeitet unter der Führung seines Sportlichen Leiters Thomas Greilinger weiterhin an der Zukunft der Oberligamannschaft und kann nach...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC arbeitet unter der Führung seines Sportlichen Leiters Thomas Greilinger weiterhin an der Zukunft der Oberligamannschaft und kann nach Leon Draser und Eric Wolf mit Verteidiger Viktor Skorohodov den nächsten Perspektivspieler präsentieren.

Der 16-jährige Abwehrspieler verbrachte die vergangenen Jahre beim EHC Straubing, wo er sowohl für die U15, als auch für das U17-Team in Deutschlands höchster Spielklasse aktiv war.

Der Sportliche Leiter des DSC, Thomas Greilinger, ist überzeugt davon, dass der Schritt zurück zu seinem Ausbildungsverein der richtige für Skorohodov ist: „Viktor ist noch sehr jung, aber wir glauben, dass es wichtig ist, Spieler wie ihn schon frühzeitig in Richtung Profieishockey zu entwickeln. Er stammt aus dem Deggendorfer Nachwuchs und hat die letzten Jahre in Straubing auf einem sehr gutem Niveau gespielt. Jetzt bekommt er die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in Deggendorf weiterzuentwickeln und sich auch im Rahmen der Oberligamannschaft zu zeigen.“

Blick Richtung Zukunft: Auch Max Medrala will sich im Profikader beweisen

Der Blick des Sportlichen Leiters des Deggendorfer SC, Thomas Greilinger, bleibt weiterhin in die Zukunft gerichtet. Aus diesem Grund bekommt auch der 17-jährige Verteidiger Max Medrala die Chance, ab der kommenden Spielzeit die Möglichkeit Luft beim Profiteam zu schnuppern.

Der 1,81m große Defensivspieler kam bereits in der vergangenen Saison zu seinem Oberligadebüt, war jedoch die meiste Zeit in der U17-Team des DSC aktiv.

Greilinger selbst ist sich sicher, dass dies die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit ist: „Obwohl Max noch sehr jung ist, haben wir ihn schon in der letzten Saison für den Kader der Oberligamannschaft nachlizenziert – aufgrund der Tatsache weil er für sein Alter schon sehr weit ist. Er gehört zu den Talenten, die wir in der nächsten Saison gezielt fördern und ihm die Chance geben wollen, sich im Umfeld der Oberliga zu zeigen.“

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2023/24

Tor: Timo Pielmeier, Louis Eisenhut, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Kevin Lengle, Leon Zitzer, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder, Tomas Gulda, Eric Wolf, Viktor Skorohodov, Max Madrela

Angriff: Curtis Leinweber, Sascha Maul, Thomas Pielmeier, Julian Elsberger, Lukas Miculka, Jonas Stern, Niklas Pill, Antonin Dusek, Petr Stloukal, René Röthke, Carter Popoff, Leon Draser

3380 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.