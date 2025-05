Weiterer Wechsel im Trainerteam des EHC Red Bull MÃ¼nchen

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Rob Leask von den Straubing Tigers als neuen Co-Trainer verpflichtet.

Der bisherige Assistant Coach Pierre Allard verlässt den viermaligen deutschen Meister auf eigenen Wunsch.

Oliver David, der neue Headcoach von Red Bull München, erhält Unterstützung für sein Trainerteam. Mit Leask wird dem US-Amerikaner in der kommenden Saison 2025/26 ein erfahrener Co-Trainer zur Seite stehen. Der 53-Jährige war in den vergangenen zehn Jahren als Assistant Coach bei den Straubing Tigers tätig. Der Deutsch-Kanadier hatte großen Anteil an den nationalen wie internationalen Erfolgen der Niederbayern in der DEL sowie der Champions League.

Aktuell unterstützt Leask zusätzlich das Coachingteam von Bundestrainer Harold Kreis bei der deutschen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die WM in Dänemark und Schweden.

Rob Leask: „Ich freue mich sehr über die Chance und das Vertrauen, das mir Oliver (David, Cheftrainer) und Christian (Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey) entgegenbringen. Red Bull München ist ein sehr ambitionierter Club, der die Meisterschaft immer im Blick hat. Ich möchte meine Expertise einbringen und meinen Teil zum Erfolg beitragen. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft zeitnah kennenzulernen und mit der Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen.“

Christian Winkler: „Rob war für den sportlichen Aufstieg der Tigers in den vergangenen Jahren zu einem Spitzenteam in der DEL mitverantwortlich. Er kennt die Liga auch dank seiner Zeit als Spieler wie seine Westentasche. Wir freuen uns sehr, mit ihm viel Expertise, Fachwissen und Menschlichkeit für unser Trainerteam zu gewinnen.“

Bereits vor seiner Zeit als Trainer war Leask eine prägende Figur im deutschen Eishockey. Als Spieler absolvierte der Deutsch-Kanadier insgesamt 915 Partien in der DEL, holte dabei starke 317 Scorerpunkte. Der ehemalige Verteidiger lief in seiner aktiven Zeit für die Eisbären Berlin, die Hamburg Freezers und die Nürnberg Ice Tigers auf. Mit den Berlinern feierte Leask 2005 und 2006 die deutsche Meisterschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt der 53-Jährige zwei Weltmeisterschaften und war Teil des Olympiakaders 2006 in Turin.

Pierre Allard verlässt München

Gleichzeitig verabschiedet der EHC Red Bull München Pierre Allard. Der gebürtige Kanadier verlässt den viermaligen deutschen Meister nach vier Spielzeiten als Co-Trainer auf eigenen Wunsch. Der 52-Jährige wechselte zur Saison 2021/22 von NHL-Club Montreal Canadiens hinter die Bande der Red Bulls und gewann mit dem Team die deutsche Meisterschaft 2023.

„Pierre war vier Jahre lang ein wichtiger Bestandteil unseres Coachingteams“, erklärt Winkler und fügt an: „In Sachen Loyalität und Einsatz ist Pierre kaum zu überbieten. Wir wünschen ihm daher für seine Zukunft als Trainer und Mensch von Herzen nur das Beste.“

