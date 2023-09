Weiterer Verteidiger fÃ¼r den Sportclub Riessersee

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) 23 Jahre alt, geboren in Garmisch-Partenkirchen und seit Kindesbeinen im weiß-blauen Dress unterwegs. Die Rede ist von Luca Allavena....

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) 23 Jahre alt, geboren in Garmisch-Partenkirchen und seit Kindesbeinen im weiß-blauen Dress unterwegs. Die Rede ist von Luca Allavena.

Das SCR Eigengewächs, während der vergangenen Saison vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult, bleibt auch in der kommenden Saison seinem Heimatverein treu: „Der SCR ist mein Heimatverein und bedeutet einfach Familie für mich. Ich fühl mich hier zu einhundert Prozent wohl. Wir hatten vergangene Saison ein super Teamgefüge. Der große Kern dieses Teams aus der Vorsaison wird auch im kommenden Jahr zusammenbleiben und das sind alles richtig gute Jungs mit denen es viel Spaß macht.“, erklärt Allavena einige der Beweggründe seiner Vertragsverlängerung.

Der 185 cm große und 85 Kg schwere Zwillingsbruder von Daniel Allavena – Torhüter aus dem Nachwuchs des SCR und mittlerweile bei Red Bull München unter Vertrag – startete als Defensivstürmer in die vergangene Saison. Im Laufe der Spielzeit wurde aus dem Stürmer Allavena dann der Verteidiger Allavena. Aufgrund von Verletzungssorgen in der Defensive des Sportclubs beorderte Headcoach Pat Cortina den sympathischen 23-jährigen im Dezember in die Verteidigung, mit großem Erfolg: „ Luca Allavena ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und ein absolut mannschaftsdienlicher Spieler. Luca hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und Verantwortung innerhalb des Teams übernommen. Nach seiner Umschulung in der vergangenen Saison zum Verteidiger war nochmals ein enormer Entwicklungssprung festzustellen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Luca einen jungen einheimischen und läuferisch starken Verteidiger weiter an uns binden konnten. Er ist auch ein Vorbild für die Talente in unserem Nachwuchs, wie man mit Fleiß und harter Arbeit aus dem SCR Nachwuchs zu einem festen Bestandteil des Profiteams werden kann.“, freut sich SCR Geschäftsführer Panagiotis Christakakis über die Vertragsverlängerung.

Luca Allavena geht somit in seine insgesamt fünfte Profisaison beim SC Riessersee, seine erste vollständige als Verteidiger: „ Die Umstellung war während der vergangenen Saison gar nicht all zu groß für mich. Das gute war, dass ich im Dezember nach hinten gerückt bin wo wir in sechs Tagen drei Spiele hatten, da bleibt nicht viel Zeit zu überlegen. Ich musste einfach machen, das war im Nachhinein gar nicht so schlecht. Mit der Hilfe von meinen Verteidigerkollegen, die mir viel geholfen haben, hat mir diese Aufgabe sehr viel Spaß gemacht. Daher freue ich mich, dass ich beim SCR in der kommenden Saison das Vertrauen und die Eiszeit als Verteidiger bekomme um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen.“, so Luca Allavena.

Der Verteidiger mit der Nummer #76 ist somit neben Simon Mayr, Felix Linden, Jan Niklas Pietsch und Thomas Schmid der insgesamt fünfte Defensivspezialist im SCR-Kader, die vor dem Tor von Michael Böhm und Andreas Mechel aufräumen sollen. Dazu gesellen sich aktuell die Stürmer Lubor Dibelka, Robin Soudek, Alexander Höller und Tobias Kircher.