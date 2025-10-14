Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Kassel Huskies

Weiterer U21-Förderspieler: Verteidiger Manuel Schams wird ein Teil des Rudels
Kassel Huskies

Weiterer U21-Förderspieler: Verteidiger Manuel Schams wird ein Teil des Rudels

14. Oktober 20251 Mins read123
Manuel Schams im Trikot der Jungadler Mannheim - © Moritz Eden /City-Press
Kassel. (PM Huskies) Von den Regina Pats aus der Western Hockey League wechselt der 19-jährige Verteidiger Manuel Schams nach Nordhessen.

Bei den Kassel Huskies unterschreibt er einen U21-Fördervertrag, welcher standardmäßig für zwei Spielzeiten gültig ist.

Der gebürtige Leipziger begann mit dem Eishockeyspielen beim ERC Ingolstadt. Früh wechselte er jedoch zu den Jungadlern Mannheim, für welche er noch letzte Saison auflief. In 26 Einsätzen erzielte er vergangene Spielzeit sechs Tore und bereitete 17 weitere vor. Für die Heilbronner Falken absolvierte er zudem seine ersten sechs Spiele im Seniorenbereich.

Schams durchlief die U-Nationalmannschaften des DEB und ist aktueller U20-Nationalspieler. Im Sommer stand er so in zwei Testspielen gegen die Slowakei bereits auf dem Eis der Probonio Arena.
Anschließend absolvierte er die Saisonvorbereitung sowie ein Saisonspiel für die Regina Pats in der Western Hockey League. Am heutigen Dienstag trainierte er nun erstmals mit dem Team der Schlittenhunde.

Für die Huskies wird Schams mit der Rückennummer 6 auflaufen. Gleichzeitig ist er auch für die Hammer Eisbären in der Oberliga Nord spielberechtigt.
Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Es freut uns, dass wir mit Manuel einen weiteren jungen, talentierten und bereits physisch gut entwickelten Spieler verpflichten konnten. Seine Verpflichtung verschafft uns nicht nur mehr Tiefe in der Verteidigung, sondern auch auf den U21-Positionen. Wir sind überzeugt davon, dass er als Husky die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen wird.“

Manuel Schams: „Ich freue mich sehr hier in Kassel zu sein. Ich kann es kaum abwarten vor den Fans in der Arena zu spielen und ein Teil des Rudels zu sein.“

232
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Physisch stark, robust, schnell und torgefährlich: Kevin Marx Norén erhält Saisonvertrag bei der DEG

