Weiterer Tiroler im Kader!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat einen weiteren jungen Tiroler in den Profikader aufgenommen. Felix Platzer stößt in der kommenden Saison in die erste Mannschaft vor. Felix Platzer hat seinen ersten Profivertrag bei den Haien unterschrieben. Der 20-jährige Verteidiger kommt aus dem eigenen Nachwuchs, und hat sich in der vergangenen Saison für höhere Aufgaben empfohlen. Platzer soll einerseits für mehr Tiefe in den Kader der Tiroler sorgen, andererseits weitere wichtige Erfahrungen in seiner noch jungen Karriere sammeln.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich, Felix Platzer ab sofort bei den Profis willkommen heißen zu dürfen. Felix Platzer: „Ich freue mich sehr, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Ich möchte an der Herausforderung wachsen, mich stetig weiterentwickeln und für das Team alles geben. Ich kann es kaum erwarten vor den heimischen Fans aufzulaufen." HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O'Keefe: „Schön ein weiteres Tiroler Talent im Kader zu haben. Das gibt uns auch mehr Tiefe. Ich freue mich darauf mit Felix zu arbeiten, und hoffe, dass wir ihm helfen können, seine Ziele zu erreichen." HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Felix hat uns in den letzten Monaten durch seine Einstellung und seinen Eifer auch abseits des Eises überzeugt. Er ist ein Talent, das noch Feinschliff benötigt. Ich bin sicher, dass er mittel- bis langfristig seinen Platz in der Liga finden wird."