Weiterer talentierter StÃ¼rmer fÃ¼r den SCR

script async src=https://t.seedtag.com/t/8306-5892-01.js> Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Direkt aus der DEL2 kommt der gebürtige Amerikaner Daniel Pronin zu den Werdenfelsern. Der 21jährige, der auch den...

script async src=https://t.seedtag.com/t/8306-5892-01.js>

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Direkt aus der DEL2 kommt der gebürtige Amerikaner Daniel Pronin zu den Werdenfelsern.

Der 21jährige, der auch den deutschen Pass besitzt, kam über die Stationen Jungadler Mannheim, ein Jahr in einer US-Jugendliga und dann drei Jahre in der RedBull Akademie in die DEL2 zu den Eisbären Regensburg. „Daniel ist ein junger Spieler, der eine gute Ausbildung in Mannheim und in der RedBull Akademie bekommen hat“ resümiert Pat Cortina den bisherigen Werdegang des Neuzugangs. Nach einer Saison an der Donau und einem Treffer in der DEL2 zieht es den Linksschützen nun unter die Alpspitze. Sein DEL2 Premierentor erzielte Pronin am 4.11.2022 gegen die Heilbronner Falken, auf die er mit seinem neuen Club in dieser Saison auch wieder treffen wird.

„Schnelligkeit ist meine größte Stärke. Ich bin ein Zwei-Wege-Stürmer, der zum Tor will und gerne hart forecheckt.“ So charakterisiert sich der junge Stürmer kurz selbst. Vor der Vertragsunterzeichnung hat sich Daniel Pronin natürlich mit den Verantwortlichen der Weiß-Blauen unterhalten: „Ich habe nur Positives über Garmisch gehört und hatte dann ein gutes Gespräch, welches mir nochmals ein gutes Gefühl gab. Außerdem hat der Verein einen guten Ruf und viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.“

Pat Cortina erneut über den Neuzugang und den bislang achten Stürmer im Kader: „Er hat bereits DEL2 Erfahrung und kommt jetzt zu uns, weil er sich weiter verbessern will.“ Einiges hat der erfahrene Trainer bereits analysiert und sich im Vorfeld auch Gedanken über ihn gemacht: „Seine Stärken hat er im Skating! Vielleicht muss er noch an seinem taktischen Spiel arbeiten, aber ich glaube, er findet bei uns genau die richtigen Voraussetzungen, um weiter zu kommen. Er ist ein junger Spieler, der den Willen hat, sich zu verbessern und genau das passt zu unserer Philosophie. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten!“

Daniel Pronin wird künftig mit der Nummer 9 im Weiß-Blauen Dress auflaufen.

1546 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten