Weiterer StÃ¼rmer kommt Anfang Januar nach Herford

Herford. (PM HEV) Bekanntes Gesicht als Neuzugang – der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Emil Lessard-Aydin einen Neuzugang für die verbleibende Saison.

Der 23jährige Deutsch-Kanadier ist bei den Ice Dragons kein unbekanntes Gesicht und kehrt nach rund 2 ½ Jahren zum HEV zurück.

In der Spielzeit 2020/21 stand Lessard-Aydin im Herforder Oberligakader und erspielte sich Stück für Stück immer mehr Eiszeit als junger Spieler. 42 Mal lief er für die Ice Dragons auf, traf selbst 7 Mal und steuerte 5 weitere Torvorlagen bei. Dabei überzeugte er durch seinen Kampfgeist und seine physische Präsenz und machte auch die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Nachdem er zunächst nach Kanada zurückgekehrt war, führte ihn der Weg 2022 zu den Herne Miners, bei denen er jedoch eine schwierige Saison verbrachte. Nach einer langen Verletzungspause fiel ihm die Rückkehr auf das Eis schwer und so bekam Emil Lessard-Aydin nur noch wenig Eiszeit in der Oberliga.

„Der Kontakt zu Emil ist nie abgebrochen und er hat damals bei seiner Premieren-Saison für uns einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat sich zuletzt in Kanada fit gehalten und jetzt ist eine gute Gelegenheit, dass er nach Herford zurückkommt“, so Sven Johannhardt.

Emil Lessard-Aydin wird Anfang Januar in Herford eintreffen und zunächst bis Ende der Saison beim HEV spielen. Während dieser Zeit hat er zudem Gelegenheit, sich für die kommende Spielzeit in Herford zu empfehlen.