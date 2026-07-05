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Herforder EVTransfer-News

Weiterer Stürmer aus der DEL2 wechselt nach Herford

5. Juli 20261 Mins read137
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Tamas Kanya von den Bietigheim Steelers wechselt nach Herford - © Mathias Renner / City-Press
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Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt die nächste Neuverpflichtung für die kommende Oberligasaison bekannt.

Tamás Kánya wechselt von den Bietigheim Steelers aus der DEL2 nach Ostwestfalen und wird die Offensive der Ice Dragons verstärken. Der 25jährige deutsch-rumänische Stürmer bringt nicht nur die Erfahrung aus fast 180 DEL2 und drei DEL-Spielen mit, sondern war auch für Rumänien vor wenigen Wochen bei der Weltmeisterschaft dabei.

In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte Tamás Kánya 118 Spiele für die Bietigheim Steelers, in denen er insgesamt 37 Scorerpunkte bei 14 eigenen Treffern sammelte. Nach dem Aufstieg in die DEL2 in der vorletzten Spielzeit, erreichte er zusammen mit seinem Team zuletzt die PlayOffs in der zweithöchsten Spielklasse.

Doch wie kommt nun der Weg nach Herford in die 3. Liga zustande? Diese Frage beantwortet der HEV-Neuzugang wie folgt: „Der Kontakt zu Chefcoach Henry Thom besteht tatsächlich schon länger und die Gespräche verliefen sehr positiv. Mit einigen aktuellen und ehemaligen Herforder Spielern habe ich mich auch ausgetauscht und ich habe viel Gutes vom Standort gehört. Obwohl ich selbst auch erst 25 bin, werde ich in dem jungen Team fast schon zu den etwas älteren Spielern gehören. Ich möchte gerne Verantwortung übernehmen und meine Erfahrung aus den vergangenen Spielzeiten im Team weitergeben. In der Nordstaffel waren die Mannschaften in den vergangenen Jahren relativ nah zusammen und ich glaube, dass das auch in der kommenden Saison so sein wird. Wir wollen von Anfang an die Begegnungen als Endspiele annehmen und immer versuchen zu punkten.“

HEV-Chefcoach Henry Thom hebt beim Herforder Neuzugang ebenfalls seine Arbeit für die Mannschaft hervor: „Man sieht wo Tamás gespielt hat und dass er dort jeweils auch sehr erfolgreich war. Er macht alles, was für eine Mannschaft nötig ist. Er setzt sich dort ein, wo er gebraucht wird, ist sehr variabel und ein echter Kämpfer. Wir freuen uns, ihn nun im Team zu haben.“

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die Ice Dragons-Fans heißen Tamás Kánya herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tamás Kánya @ Elite Prospects

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