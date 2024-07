Weiterer Spieler bleibt bei den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Vor zwei Jahren kam er als junger Try-Out-Spieler und stand in der Oberliga Nord seinen Mann, auch in der abgelaufenen Saison...

Limburg. (PM EGDL) Vor zwei Jahren kam er als junger Try-Out-Spieler und stand in der Oberliga Nord seinen Mann, auch in der abgelaufenen Saison wusste er in der BeNe League zu überzeugen.

Für die Verantwortlichen stand dann schnell fest, dass der gemeinsame Weg weitergegangen werden soll: Dominik Gutjahr wird auch in der Saison 2024/25 für die EG Diez-Limburg verteidigen.

Der 22-jährige wurde im Mannheimer Nachwuchs ausgebildet und streifte dort in mehr als 300 Partien das Jersey der Jungadler und des MERC über. Für die Rockets debütierte der gebürtige Mannheimer im Anschluss in der dritthöchsten Spielklasse und kam in seinem ersten Seniorenjahr auf 51 Einsätze. In der abgelaufenen Spielzeit folgten weitere 37 Einsätze in der BeNe League mit einem Treffer und fünf Vorlagen für insgesamt sechs Scorerpunkte. In der anstehenden Runde will der Linksschütze, der von fast allen aufgrund seiner Fitness nur „Bizeps“ genannt wird, nun seine Entwicklung in der CEHL vorantreiben.

„In den letzten beiden Jahren habe ich mich spielerisch sowie persönlich weiterentwickelt und möchte diesen Weg bei den Rockets fortführen“, so Dominiks klare Vorstellungen. „Als junger Spieler gibt es natürlich immer Luft nach oben und ich werde weiter hart an mir arbeiten. Ich fühle mich am Heckenweg sehr wohl und freue mich, dass der Kern des Teams zusammenbleibt. Mit einer schlagkräftigen Truppe wollen wir, je nachdem wie der Modus dann aussieht, am Ende eine Trophäe gewinnen. Hierzu möchte ich, vor möglichst vielen Fans und guter Stimmung, meinen Teil beitragen.“

„Den Spitznamen Bizeps trägt Dominik nicht ohne Grund“, sagt Arno Lörsch mit einem Augenzwinkern. „Er ist immer topfit und macht einiges dafür, dass es auch so bleibt. Er gibt immer alles und für ihn zählt ausschließlich das Team. Diese Einstellung lebt er auf dem Eis, auf der Bank und in der Kabine. Er ist ein lustiger Kerl, aber wenn Hockey ansteht, ist alles andere nebensächlich. Charakterlich ohne Fehl und Tadel und immer bereit, die Position zu spielen, auf der er von Trainer und Mannschaft gebraucht wird.“

Bisher veröffentlichter Kader der Saison 2024/25:

Tor: Justin Schrörs, Marian Kapicak

Verteidigung: Alexander Seifert, Jannis Lachmann, Emre Yamak, Lorenzo Valenti, Maik Klingsporn, Torben Reuner, Mike Kristic, Dominik Gutjahr

Sturm: Paul König, Artjom Piskowazkow, Marcel Kurth, Niko Lehtonen, Miro Mäkinen, Christian Bauhof, Sami Tamminen, David Lademann