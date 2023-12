Weiterer Sieg fÃ¼r den EHC Basel plus VertragsverlÃ¤ngerung mit Jakob Stukel

Artikel anhören Basel. (PM EHC) Der EHC gewinnt ein intensives, hartumkämpftes Eishockeyspiel mit Playoff-Charakter vor rund 3000 hochzufriedenen Zuschauenden gegen ein starkes GCK nach...

Basel. (PM EHC) Der EHC gewinnt ein intensives, hartumkämpftes Eishockeyspiel mit Playoff-Charakter vor rund 3000 hochzufriedenen Zuschauenden gegen ein starkes GCK nach 0:2 Rückstand noch mit 4:3.

Sehr gutes Zielwasser hatte an diesem Abend Verteidiger Alain Bircher, der bei zwei seiner direkt abgegebenen harten Schüssen Sascha Ruppel im Tor der Lions keine Chance liess.

Vertragsverlängerung mit Jakob Stukel

Das Eishockeyfest begann jedoch bereits eine Minute vor Spielbeginn, als die Vertragsverlängerung mit Topscorer Jakob Stukel bekannt gegeben wurde. «Jakob ist ein zuverlässiger Scorer und ein sehr dynamischer und unterhaltsamer Spieler. Neben dem Eis ist er äusserst bescheiden und ehrgeizig und passt damit bestens in unser Projekt und zum EHC Basel. Wir freuen uns, dass wir Jakob eine weitere Saison in unserem Team haben können», so Sportchef Kevin Schläpfer.

Effektivere Lions zu Beginn

Erstmals seit dem Aufstieg in die Swiss League empfing der EHC seinen Gast als Tabellenführer. Beide Mannschaften mussten auf Spieler verzichten, unter anderem auch wegen der Vorbereitung auf die U20 Weltmeisterschaft, welche am 27. Dezember in Schweden beginnt. Bei Basel fehlte zudem Küng verletzt. Das Fehlen wichtiger Spieler merkte man den Teams in den 60 Spielminuten aber nicht an. Die Zürcher versuchten mit harter Gangart den Basler den Schneid abzukaufen. Der EHC hielt dagegen. Die ersten Chancen des Spiels hatte das Heimteam und Pech, dass der Schuss von Sablatnig im ersten Überzahlspiel nur an die Latte und nicht in das Tor flog. Erst in der 11. Spielminute wurde es erstmals brenzlig vor Henauer. Nur eine Minute später dann die Führung durch Truog. Beim ersten Basler-Boxplay hatte Supinski die Chance zum Ausgleich. Nach seiner überstandenen Strafe wurde Aeschbach auf die Spielerbank zurückbeordert. Im Nachhinein ein falscher Entscheid. Die entstandene Unordnung nutzt Gruber mit einem schönen Handgelenksschuss zum 0:2 für die sehr effektiven Zürcher.

Check gegen den Kopf von Näf mit Folgen

Der Check gegen den Kopf-/Nackenbereich von Landolt gegen Näf hatte Folgen. Richtigerweise wurde Landolt unter die Dusche geschickt. Für Näf dagegen war das Spiel zu Ende. Da Stukel auf den Sünder los ging wurde auch er auf die Strafbank beordert, was zur Folge hatte, dass das Spiel mit vier gegen vier Feldspielern fortgesetzt wurde. Dabei packt Bircher seinen Hammer aus und trifft zum wichtigen 1:2 nach dem ersten Drittel. Für Näf wurde nun Liniger an die Seite von Supinski und Stukel gestellt. Die Basler zeigten nun perfektes Eishockey. Zeitweise wurde Powerplay bei fünf gegen fünf gespielt. Bei der Rückwärtsbewegung wurden viele Pucks wieder zurückerobert. Schuss an Schuss wurde auf Ruppelt abgegeben, der mit großartigen Paraden ein Gegentor verhinderte – bis zur 30. Minute. Da hatte Dario Kummer genug und erzwang den Ausgleich mit einer wunderbaren Einzelaktion. Nach dem umkurven der Gegner versuchte er es mit einem «Buebtrickli». Beim zweiten Versuch funktionierte es im Liegen. Schrecksekunde in der 32. Minute als Gruber in Aeschbach reingefahren ist. Glücklicherweise konnte er nach einigen Minuten Behandlungszeit in der Kabine wieder mittun. Erst gegen Ende des Abschnitts fanden sich die Lions wieder etwas mehr vor dem Basler Tor und konnten aufgrund einer Zweiminutenstrafe gegen Stukel das Schlussdrittel in Überzahl beginnen.

Spannend bis zum Schluss

Dabei kam plötzlich Mettler vor dem Basler Tor an die Scheibe. Henauer hält. Wieder zu fünft lancierte Basel über Bircher ihren ersten Angriff. Der Verteidiger läuft hinter dem Tor durch und stellt sich in Abschlussposition, wo ihn Kummer sieht. Wieder war Ruppelt gegen das Geschoss machtlos. Knapp drei Minuten später spielt Stukel ein Rückhandpässchen auf Liniger, der ebenfalls genau zielt und sein Team mit dem vielumjubelten 4:2 in Führung bringt. GCK war nun gefordert. Mit einem Timeout wollte man die Aufholjagt einläuten, das zumindest kurzfristig gelang. Nur 24 Sekunden nach Linigers Tor verkürzte Leone nach einem der weniger Fehler der Basler zum 3:4. Der EHC bekam kurz danach die Möglichkeit in einem Powerplay das Score wieder zu erhöhen. Fünf Tormöglichkeiten wurden dabei erspielt, davon ein Pfostenschuss von Aeschbach. Ruppelt hielt seine Mannschaft mit seinen Paraden im Spiel. Zweieinhalb Minuten vor Schluss dann doch noch die Möglichkeit für die Lions in Überzahl auszugleichen, aus der 75 Sekunden vor Schluss noch eine Doppelte wurde, als der Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde. Die Basler brachten den Vorsprung, auch dank der lautstarken Unterstützung der Fans, über die Zeit und feierten damit den neunten Sieg aus den letzten 10 Spielen! Am Stephanstag um 17:00 Uhr kommt es zum nächsten Heimspiel gegen den HC Sierre. (Autor: Reto Büchler)

EHC Basel – GCK Lions 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

St. Jakob Arena Basel – 2913 Zuschauende

Schiedsrichter: Didier Massy, Fabrice Fausel; Christophe Pitton, Lars Nater

Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen Basel; 3 mal 2 Minuten plus 1 mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Landolt, Check gegen Kopf-/Nackenbereich) gegen GCK

Bestplayer Saison: Stukel (Basel); Kärki (GCK)

Bestplayer Spiel: Bircher (Basel); Gruber (GCK)

Torschüsse: Basel 38, GCK 26 (12:11, 16:6, 10:9)

Tore: 12. Truog {3} (Schwendeler {4}) 0:1. 15. Gruber {1} (Spring {6}, Buchli {3}) 0:2. 17. Bircher {3} (Supinski {25}, Sablatnig {6}) 1:2. 30. Kummer {9} (Ryser {6}, Rouiller {18}) 2:2. 43. Bircher {4} (Kummer {12}, Sturny {11}) 3:2. 46. Liniger {3} (Stukel {18}, Nater {4}) 4:2. 47. Leone {11} (Kärki {19, Mettler {12}) 4:3.

Bemerkungen: 5. Lattenschuss Sablatnig. 46. Timeout GCK Lions. 49. Pfostenschuss Aeschbach.

EHC Basel: Henauer (ET: Haller); Zubler, Nater; Bircher, Rouiller; Bachofner, Aeschbach; Higgins; Stukel, Supinski, Näf; Sturny, Kummer, Ryser; Hüsler, Brügger, Sablatnig; Liniger, Rexha, Schaub. HC: Eric Himelfarb AC: Michel Zeiter. Basel ohne: Küng, Warmbrodt, Meile, Füllemann, Fuss,

GCK Lions: Ruppelt {ET: Brodecky); Blaser, Murer; Schwendeler, Landold; Morson, Buchli; Büsser, Niedermann; Mettler, Kärki, Leone; Truog, Henry, Graf; Böhler, Gruber, Spring; Hinterkircher, Neuenschwander, Schaller. HC: Marco Bayer.

Restliche Spiele und Tabelle

Olten – Martigny 4:3 n.V.

Sierre – Visp 4:0.

Thurgau – Winterthur 2:3 n.V.

La Chaux-de-Fonds – Bellinzona 2:0.

1. Basel 31/65.

2. Olten 32/64.

3. La Chaux-de-Fonds 32/62.

4. GCK Lions 32/57.

5. Sierre 32/50.

6. Martigny 32/43.

7. Thurgau 31/42.

8. Winterthur 32/39.

9. Visp 32/38.

10. Bellinzona 32/17.