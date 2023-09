Weiterer SchlÃ¼sselspieler bleibt bei den Ravensburg Towerstars

Artikel anhören Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben dank der Vertragsverlängerung von Pawel Dronia einen weiteren „grünen Haken“ bei den Kaderplanungen zur neuen...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben dank der Vertragsverlängerung von Pawel Dronia einen weiteren „grünen Haken“ bei den Kaderplanungen zur neuen Saison gesetzt.

Pawel Dronia war in den vergangenen fünf Jahren die Stütze der Abwehr schlechthin und konnte Ende April seinen zweiten Titel mit den Towerstars feiern. Für ihn persönlich war es die dritte DEL2 Meisterschaft innerhalb von sechs Jahren, ein für einen deutschen Profi höchst seltener Umstand. Der 33-jährige Deutsch-Pole bringt die Erfahrung von inzwischen 485 DEL2 Pflichtspielen ein, 248 davon bestritt er mit dem Towerstars-Stern auf der Brust.

Dank der Routine und Übersicht auf dem Eis, aber auch als Persönlichkeit in der Kabine ist Pawel Dronia auch zum Vorbild junger Spieler geworden. Seine Führungsqualitäten entwickelte der im polnischen Opole geborene Verteidiger auch durch seine internationale Erfahrung. Für sein Heimatland Polen wurde er 81 Mal in den Kader der Nationalmannschaft berufen, in 59 Begegnungen stand er für die Juniorenteams sowie die A-Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften im Kader. Erst vor wenigen Wochen schaffte er mit Polen dank eines 2. Platzes bei der Div-1 WM den Wiederaufstieg in den IIHF A-Pool.

„Ich kann definitiv sagen, dass ich an einem Standort spiele, wo sich meine Familie und ich unglaublich wohlfühlen“, sagt Pawel Dronia zu seiner Vertragsverlängerung. „Wir mögen die Stadt und das Clubumfeld sehr“, betont der Verteidiger. Mit einem Auge wirft er auch bereits einen Blick auf die kommende Saison. „Diese wird als Titelverteidiger 100 Prozent schwerer, aber ich freue mich schon riesig darauf.“

Towerstars Geschäftsführer Sport, Daniel Heinrizi, sagt zur Vertragsverlängerung des Verteidigers: „Pawel hat nach dem Trainerwechsel letzte Saison wieder zu alter Stärke und Souveränität zurückgefunden. Er führt die jungen Spieler und gerade in der Endphase und den Playoffs hat er gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist.“