Weiterer Offensivspieler für die HEC Falken: Manuel Nix kehrt zurück

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken können den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentieren: Manuel Nix kehrt nach Heilbronn zurück und wird künftig wieder das Trikot der Unterländer tragen.

Der ehemalige U-Nationalspieler durchlief diverse renommierte Nachwuchsabteilungen, ehe er bereits im Alter von 17 Jahren in der Oberliga debütierte. Neben den Südligisten Memmingen Indians und den Höchstadt Alligators, war der heute 25-Jährige in der Oberliga Nord für den Krefelder EV, die KSW IceFighters Leipzig und zuletzt für die Rostock Piranhas aktiv. Zwischenzeitlich sammelte der Linksschütze auch wichtige Erfahrungen beim damaligen Zweitligisten Bayreuth Tigers.

Bereits in der Saison 2024/2025 lief Nix für die Heilbronner Falken auf, bevor ihn sein sportlicher Weg zu den Piranhas an die Ostsee führte. Insgesamt blickt der Angreifer auf über 250 Drittliga- und 16 Zweitligaspiele bei 110 Scorerpunkten zurück.

Nun zieht es Manuel Nix wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück, um gemeinsam mit den Heilbronner EC Falken ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Geschäftsführer Kai Sellers: „Manuel bringt die richtige Einstellung, viel Einsatzbereitschaft, Physis und bereits Erfahrung am Standort mit. Er hat sich bewusst für den gemeinsamen Weg entschieden, sodass wir uns sehr freuen, ihn wieder bei den Falken begrüßen zu dürfen.“

Manuel Nix: „Ich freue mich, wieder das Trikot der Falken zu tragen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich sofort überzeugt, dass hier super gearbeitet wird. Ich kann ein volles Stadion und den Support unserer Fans kaum erwarten. Ich glaube, wir haben eine tolle Truppe und können viel erreichen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Manuel Nix @ Elite Prospects

467 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro