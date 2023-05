Weiterer Neuzugang hinter der Bande des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 52-jährigen Sami Lehtinen können die Wölfe einen weiteren Neuzugang im Trainerteam für die kommende Saison präsentieren. Seit 2004 ist...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 52-jährigen Sami Lehtinen können die Wölfe einen weiteren Neuzugang im Trainerteam für die kommende Saison präsentieren.

Seit 2004 ist Lehtinen im Trainergeschäft und arbeitet dabei auch bereits mit Cheftrainer Timo Saarikoski erfolgreich bei Rauma Lukko zusammen. Nach einem Engagement bei Nybro Vikings IF in Schweden und einem kurzen Ausflug zu HIFK in der Liiga war der ehemalige Torhüter zuletzt zwei Jahre in Island bei Skautafélag Akureyrar als Cheftrainer und in der isländischen Nationalmannschaft als Co-Trainer aktiv. Nun wird der Finne neben Timo Saarikoski als Co-Trainer der Wölfe für die DEL2-Saison 2023/24 agieren, zudem wird er einen eigenen Aufgabenbereich im Nachwuchs übernehmen.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir freuen uns unser Trainerteam mit Sami ergänzen zu können und somit dem Wunsch unseres neuen Cheftrainers nachkommen zu können. Gemeinsam hoffen wir auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in allen Bereichen“.

Co-Trainer Sami Lehtinen: „Ich habe viele gute Dinge über den Verein und die Stadt gehört, was mir die Entscheidung leicht gemacht hat. Ich freue mich sehr bei den Wölfen an der Seite von Timo zu arbeiten. Wir kennen und schon sehr lange von unserer Zeit bei Lukko Rauma und ergänzen uns in vieler Hinsicht hervorragend. Aktuell bin ich bereits dabei das Wolfsgeheul zu lernen und bald steht auch die deutsche Sprache auf dem Programm, ich kann es kaum erwarten bis es losgeht.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären)

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich.

