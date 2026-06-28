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Weiterer Neuzugang bei den Eisadlern

28. Juni 20261 Mins read28
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Lennart Schmitz - © Sportfoto-Sale (DR)
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Dortmund. (PM Eisadler) Mit Lennard Schmitz melden die Eisadler Dortmund den nächsten Neuzugang für die kommenden Saison.

Schmitz kommt vom Oberligisten Herner EV. Der gebürtige Moerser wurde beim EV Duisburg ausgebildet und durchlief hier alle Jugendteams bis hin zur DNL.

„Lennart ist ein robuster Stürmer, der uns mit seiner Oberliga Erfahrung sicherlich weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr über seine Zusage“, so Eisadler Headcoach Jeff Job zur Verpflichtung des 23-jährigen.

Während das Regionalliga Team der Eisadler so allmählich Konturen bekommt, laufen die Planungen für den Spielbetrieb weiter auf Hochtouren. Nach der erfolgreichen Premierensaison startet der OsWeNo-Pokal in die zweite Auflage. Auch in der kommenden Saison dürfen sich die teilnehmenden Teams auf einen spannenden Wettbewerb mit attraktiven Duellen freuen.

Neben den neun Mannschaften, die bereits in der vergangenen Saison am Wettbewerb teilgenommen haben, begrüßt der OsWeNo-Pokal 26/27 mit den Grizzlys Bergkamen einen weiteren Teilnehmer. Damit wächst das Teilnehmerfeld auf insgesamt zehn Teams an.

Gespielt wird im sogenannten Champions-League-Modus. Jedes Team bestreitet in der Vorrunde insgesamt vier Partien. Bei der Erstellung des Spielplans wurde besonderer Wert auf sportliche Fairness und Ausgewogenheit gelegt. So absolvieren alle Mannschaften jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Die zwei bestplatzierten jeder Gruppe spielen dann die Finals.
Die Eisadler treffen dabei auswärts auf Berlin und Chemnitz, an der Strobelallee begrüßen die Dortmunder die Crocodiles aus Hamburg und Vorjahressieger Adendorf. Die genauen Terminierungen werden kurzfristig bekannt gege

Lennard Schmitz Karriere in Zahlen

Source: Lennart Schmitz @ Elite Prospects

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