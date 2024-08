Weiterer Neuzugang aus Ãœbersee: Olivier Beaudoin kommt zum EHC Bayreuth

Bayreuth. (PM EHC) Mit dem Verteidiger Olivier Beaudoin besetzt der EHC die zweite Kontingentstelle. Der 21jährige Kanadier, der die Rückennummer 4 tragen wird, kommt...

Bayreuth. (PM EHC) Mit dem Verteidiger Olivier Beaudoin besetzt der EHC die zweite Kontingentstelle.

Der 21jährige Kanadier, der die Rückennummer 4 tragen wird, kommt von den West Kent Streamers, wo ihm in der vergangenen Saison in 46 Spielen 49 Scorerpunkte gelangen (12 Tore, 37 Vorlagen).

Wir haben ihn kurz zu sich und seinen Zielen hier befragt: „Mein Ziel mit der Mannschaft ist, auf jeden Fall eine gute Platzierung in der Liga zu erreichen, um in die PlayOffs einzuziehen und dort so weit wie möglich zu kommen. Als persönliches Ziel habe ich mir gesetzt, mich in der Defensive weiterzuentwickeln, Erfahrung im Ausland zu sammeln, um insgesamt ein reiferer Spieler zu werden.“

Weiter für den EHC im Angriff: Florian Lüsch

Stürmer Florian Lüsch wird auch in der kommenden Saison in Bayreuth auf Torejagd gehen. Den 31jährigen hatte es im letzten Jahr aus beruflichen Gründen vom EV Lindau nach Oberfranken gezogen, seither hat er 25 Spiele für den EHC bestritten, in denen ihm 21 Tore und 23 Vorlagen gelangen. Vier weitere Assists steuerte er in seinen fünf Einsätzen in der Oberliga bei. Insgesamt kann der Angreifer auf über 200 Spiele in der DEL2 und über 300 in der Oberliga zurückblicken, daher sind wir froh, einen so erfahrenen und treffsicheren Spieler weiterhin in unseren Reihen zu wissen. Er wird wie bisher die Nummer 98 tragen.