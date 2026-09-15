Weiterer neuer Gesellschafter bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers gewinnen mit der Troiber GmbH & Co. KG einen weiteren regional verankerten Partner für ihren Gesellschafterkreis.

Der Einstieg des niederbayerischen Unternehmens unterstreicht die tiefe Verbundenheit zur Region und sichert die langfristige Unterstützung des Profi-Eishockeys in Straubing.

Ziel des Engagements der Familie Troiber ist es, das Fundament des Clubs weiter zu stärken und dessen positive Entwicklung nachhaltig zu begleiten.

„Mit der Troiber GmbH & Co. KG sind wir fest in der Region verwurzelt und schätzen die große Bedeutung der Straubing Tigers für Niederbayern sehr“, erklärt Maximilian Troiber, Mitglied der Geschäftsleitung. „Mit unserem Einstieg als Gesellschafter möchten wir den Weg des Clubs langfristig unterstützen und gemeinsam neue Impulse für die Zukunft setzen. Wir freuen uns sehr auf die Kooperation und die Zugehörigkeit zur Tigers-Familie.“

„Wir freuen uns sehr, die Familie Troiber künftig auch in unserem Gesellschafterkreis begrüßen zu dürfen. Troiber steht für unternehmerische Erfahrung, Verlässlichkeit und eine enge Verbindung zur Region. Dass sich ein solches Unternehmen noch stärker bei uns einbringt, ist für den Club ein wichtiges und positives Signal“, erklärt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Die Straubing Tigers bedanken sich bei der Familie Troiber für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit.

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