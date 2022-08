Weiterer Kooperationspartner fÃ¼r den HEC

Höchstadt. (PM Alligators) Nachdem die Zusammenarbeit mit den Selber Wölfen bereits bestätigt wurde, können sich die Höchstadt Alligators mit den Bayreuth Tigers auch über...

Tigers schließen sich mit Alligators kurz…

Bayreuth. (PM Tigers) Mit den Höchstadt Alligators wurde eine Vereinbarung geschlossen, wonach einige junge Talente der Bayreuth Tigers auch in Höchstadt zum Einsatz kommen können.

Nachdem die Zusammenarbeit mit den Selber Wölfen bereits bestätigt wurde, können sich die Höchstadt Alligators mit den Bayreuth Tigers auch über einen neuen Kooperationspartner freuen. Eine echte Chance für junge Eishockeytalente in Franken: „Natürlich erhoffen wir uns durch die Förderlizenzspieler auch mehr Breite für unseren Kader, aber in erster Linie geht es hier darum die jungen Spieler aus Nordbayern zu fördern, sei es durch Spielpraxis in der Oberliga oder erste Schritte in der DEL2“, so Teammanager Daniel Tratz. „Die räumliche Nähe nach Bayreuth und Selb ist hier ein großer Vorteil. Wir wollen die Talente in Franken behalten!“

„Unsere Kadersituation ist deutlich komfortabler als noch in den Vorjahren, sodass wir einigen jungen Akteuren im Team die Möglichkeit geben wollen, bei Bedarf, in Höchstadt Spielpraxis sammeln zu können. Hier stehen wir in regelmäßigen, engen Austausch mit den Kollegen der Alligators und werden abstimmen, was für beide Teams – aber vor allem für die Jungs – sinnvoll ist“, so Geschäftsführer Matthias Wendel zur Partnerschaft nach Mittelfranken.