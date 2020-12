Weiterer junger StÃ¼rmer mit groÃŸem Potenzial kommt nach NÃ¼rnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Brett Pollock einen weiteren jungen Stürmer mit großem Potenzial unter Vertrag genommen. Der 24-jährige...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Brett Pollock einen weiteren jungen Stürmer mit großem Potenzial unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Kanadier erhält in Nürnberg einen Vertrag für die Penny DEL-Saison 2020/21.

Brett Pollock wurde im NHL-Draft von 2014 an 45. Stelle von den Dallas Stars und damit direkt nach dem kürzlich ebenfalls verpflichteten Eric Cornel gezogen. Der 1,91 Meter große Linksschütze spielte in der vergangenen Saison für die Allen Americans in der ECHL und brachte es auf 16 Tore und 27 Assists in 49 Spielen. Zwischenzeitlich wurde der Außenstürmer an die San Diego Gulls aus der AHL ausgeliehen und sammelte dort zwei Vorlagen in fünf Spielen. Zuvor spielte Pollock durchgehend für zwei Spielzeiten bei den Stockton Heat in der AHL.

Ice Tigers-Cheftrainer Frank Fischöder: „Genau wie Eric Cornel ist Brett Pollock ein ehrgeiziger, junger, großer und schneller Stürmer, der sich in Europa durchsetzen will. Brett hat während seiner Zeit in den Juniors und in der ECHL gezeigt, dass er starke Zahlen produzieren kann. In der AHL wurde er in einer defensiveren Rolle eingesetzt, wir sind aber überzeugt davon, dass er bei uns durch seine Zielstrebigkeit zu seiner definitiv vorhandenen Offensivstärke zurückfinden wird.“

Brett Pollock erhält bei den Ice Tigers die Rückennummer 39, befindet sich seit einigen Tagen in Nürnberg und hat nach Quarantäne und negativem PCR-Test bereits am heutigen Training teilgenommen.