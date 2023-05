Weiterer FÃ¼hrungsspieler bleibt den Jokern treu

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Joey Lewis bleibt dem ESV Kaufbeuren ein weiterer Spieler erhalten, der schon eine lange Zeit seine Schlittschuhe für den Allgäuer...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Joey Lewis bleibt dem ESV Kaufbeuren ein weiterer Spieler erhalten, der schon eine lange Zeit seine Schlittschuhe für den Allgäuer DEL2 Club schnürt.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte der Außenstürmer von den Trainern eine andere Rolle im Teamgefüge der Joker bekommen und auch diese zur großen Zufriedenheit der sportlich Verantwortlichen, meist in Reihe drei agierend mit Jere Laaksonen und Max Oswald zusammen, erfüllt. Dazu gehörte der gebürtige Waliser auch der Kapitäns-Riege der Joker und führte den ESVK bei einem Auswärtsspiel in Ravensburg auch erstmalig in einem Pflichtspiel als Kapitän an.

Michael Kreitl zur Vertragsverlängerung mit Joey Lewis: „Joey Lewis ist mittlerweile einer unserer dienstältesten Spieler im Kader. Für uns war es keine Frage, dass wir weiter mit ihm planen. Er hat in einer defensiveren Rolle wie in den Jahren zuvor seinen Part zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Dazu ist er auch ein wichtiger Führungsspieler und auch mit dem ESVK und der Region sehr verwurzelt.“

Joey Lewis zu seinem Verbleib bei den Jokern: „Ich hatte in der letzten Saison eine neue Rolle in der Mannschaft. Für mich war das aber trotzdem eine positve Geschichte und ich bin auch froh, dass ich weiter eine Führungsrolle im Team inne habe. Ich freue mich auch schon wieder auf die neue Saison und dabei erneut das ESVK Trikot tragen zu können.“

