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EHC FreiburgTransfer-News

Weiterer Defensivbaustein für das Freiburger Wolfsrudel

19. Juni 20261 Mins read99
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Simon Gnyp - © Moritz Eden / City-Press
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Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg hat Verteidiger Simon Gnyp unter Vertrag genommen.

Der 24-jährige Linksschütze wechselt zur Saison 2026/27 in den Breisgau und verstärkt künftig die Defensive der Wölfe in der DEL2.

Gnyp bringt trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung aus der PENNY DEL und DEL2 mit. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem im Nachwuchs des EV Landshut sowie bei den Kölner Haien, wo ihm früh der Sprung in den Profibereich gelang. Sein DEL-Debüt absolvierte er in der Saison 2018/19 für Köln.

In den darauffolgenden Jahren sammelte er Erfahrungen auf höchstem nationalem Niveau bei Clubs wie dem ERC Ingolstadt und den Löwen Frankfurt in der DEL. In der DEL2 stand Gnyp unter anderem für die Ravensburg Towerstars, die Bayreuth Tigers, die Starbulls Rosenheim sowie zuletzt für den EC Bad Nauheim auf dem Eis. Insgesamt blickt der Defensivspezialist auf mehr als 130 DEL-Spiele und über 250 DEL2-Partien zurück.

Der Sportliche Leiter des EHC Freiburg, Simon Danner, sagt: „Simon Gnyp ist ein moderner Verteidiger mit sehr guter Spielübersicht und viel Erfahrung aus seinen Stationen in DEL und DEL2. Er wird unserer Defensive Stabilität und Qualität geben.“

Neuzugang Simon Gnyp ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim EHC Freiburg. Die Gespräche mit dem Verein waren von Beginn an sehr positiv, und ich habe das Gefühl, dass ich hier sportlich den nächsten Schritt gehen kann. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind und die Fans in Freiburg leidenschaftliches Eishockey erleben.“

Mit der Verpflichtung von Gnyp setzen die Wölfe einen weiteren wichtigen Baustein im Kader für die kommende Saison.

Simon Gnyps Karriere in Zahlen

Source: Simon Gnyp @ Elite Prospects

Offizieller Wölfe-Kader für die DEL2-Saison 2026/27 (Stand: 19.06.2026)

Cheftrainer: Johannes Nygard (Pioneers Vorarlberg)
Co-Trainer: Maximilian Deichstetter (ERC Ingolstadt)
Torhüter: Olafr Schmidt (Bietigheim Steelers), Christian Schneider (Eispiraten Crimmitschau)
Abwehr: Tim Sezemsky (Lausitzer Füchse), Kilian Kühnhauser, Dylan Plouffe (EV Landshut), Simon Gnyp (EC Bad Nauheim)
Sturm: Andreas Döpfner (EHC Winterthur / CH), Nikolas Linsenmaier, Fabian Ilestedt, Lynden McCallum, Christian Billich, Lukas Mühlbauer, Parker Bowles (EC Bad Nauheim), Fynn Ludwig (EHC Freiburg U20), Lukas Steinhauser (ERC Ingolstadt U20), Paul Bechtold

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