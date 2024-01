Weiterer Ausfall bei den Red Bulls: Adam Almquist fehlt MÃ¼nchen vier bis sechs Wochen, Saison fÃ¼r Dominik Bittner beendet

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss aufgrund einer Unterkörper-Verletzung vier bis sechs Wochen auf Adam Almquist verzichten. Der Verteidiger wird...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss aufgrund einer Unterkörper-Verletzung vier bis sechs Wochen auf Adam Almquist verzichten.

Der Verteidiger wird Trainer Toni Söderholm im günstigsten Fall sechs Spiele nicht zur Verfügung stehen, möglich ist auch ein Ausfall für die komplette restliche Hauptrunde.

„Das ist natürlich nicht gerade das Best-Case-Szenario. Aber so etwas passiert einfach. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder fit bin. Spätestens zu den Playoffs“, sagt der Schwede.

Almquist wechselte zu Beginn der aktuellen Saison vom EV Zug nach München. Der zwölfmalige schwedische Nationalspieler erzielte in seinen bislang 33 DEL- und sieben CHL-Partien für den EHC Red Bull München ein Tor, hinzu kommen zwölf Assists. Neben dem 32-Jährigen fehlen den Münchnern drei weitere Akteure.

Dominik Bittner, der sich im Spiel gegen die Eisbären Berlin eine Oberkörper-Verletzung zugezogen hatte, wurde am vergangenen Freitag erfolgreich operiert. Aufgrund der Schwere der Verletzung ist eine Rückkehr in den Spielbetrieb in dieser Saison ausgeschlossen. Vizeweltmeister Maximilian Kastner fällt aufgrund einer Beinverletzung noch mindestens vier Wochen aus, bei Nicolas Krämmer (Oberkörper-Blessur) ist es noch mindestens eine Woche.

Die nächste Partie der Red Bulls steigt am kommenden Freitag. Der Tabellenvierte empfängt um 19:30 Uhr die Kölner Haie im Olympia-Eisstadion. Die Partie ist bereits ausverkauft.