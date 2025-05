Weiterer Abgang bei den Falken: Benedikt Jiranek wechselt in die DEL2

Heilbronn. (PM Falken) Benedikt Jiranek wird künftig nicht mehr für die Heilbronner Falken auflaufen und wechselt in die höherklassige DEL2.

Der 23 Jahre junge Verteidiger wechselte zur Saison 2023/2024 an den Neckar, bestritt 119 Pflichtspiele und entwickelte sich durch akribisches Training und viel Eiszeit Schritt für Schritt weiter. Trotz seiner eigentlichen defensiven und physisch robusten Spielweise, die auch bei den Fans Anklang fand, trug sich der Rechtsschütze in der vergangenen Saison 26-mal in den Spielbericht ein (6 Tore / 20 Assists). Nun wagt er den nächsten Schritt seiner Karriere und wird in der DEL2 verteidigen.

Benedikt Jiranek ist ein weiteres gutes Beispiel für die Förderung und die damit einhergehenden Entwicklungsmöglichkeiten junger Spieler bei den Heilbronner Falken.

Die Heilbronner Falken bedanken sich bei Benedikt Jiranek für seinen Einsatz im Trikot der Unterländer und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Benedikt Jiranek: „Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen, Fans und Teamkollegen für zwei unvergessliche Jahre bedanken. Ich habe in der Zeit in Heilbronn vieles gelernt und Fortschritte in meiner Entwicklung gemacht, die anderen Ortes schwer gewesen wären. Ich wünsche den Falken in der Zukunft viel Erfolg.“

Heilbronner Falken Kader 2025/2026 | Stand: 28. Mai 2025

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 13 Gunars Skvorcovs, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

