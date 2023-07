Weitere Zusagen beim EC Pfaffenhofen

Pfaffenhofen (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen nimmt weiter Gestalt an. Wie der Verein nun bekannt gegeben hat, stehen Trainer Stefan Teufel auch kommende...

Wie der Verein nun bekannt gegeben hat, stehen Trainer Stefan Teufel auch kommende Saison weiterhin vier erfahrene Eigengewächse zur Verfügung, nachdem Torhüter Patrick Weiner (29), die Verteidiger Quirin Oexler (29) und Michael Wolf (28), sowie Angreifer Michael Pfab (30) für ein weiteres Jahr zugesagt haben.

Alle vier spielten bereits in der U7 des ECP zusammen, ehe sich dann später ihre Wege vorübergehend trennten. Während Oexler und Wolf sämtliche Nachwuchsmannschaften bis zur U20 bei ihrem Heimatverein durchliefen, verbrachte Weiner einige Jahre im Nachwuchs des Partnervereins ERC Ingolstadt und Pfab beim EV Landshut. Dort konnte er u.a. an der Seite so bekannter Mitspieler wie Ex-NHL-Profi Tobias Rieder 2008 die Deutsche U16-Meisterschaft feiern. Im Seniorenbereich fanden alle vier wieder zusammen und zählen nun zu den ältesten und erfahrensten Spielern in einem Kader, in dem kein Spieler älter als 30 ist. Quirin Oexler liegt mit 338 Einsätzen inzwischen auf Platz 12 der ewigen Bestenliste des ECP und geht nun bereits in seine 12. Saison in der 1.Mannschaft.

Patrick Weiner (270 Spiele/ 11. Saison) und Michael Pfab (224/8.Saison) mussten aus verschiedenen Gründen längere Pausen einlegen, während Michael Wolf aus beruflichen Gründen die letzten Jahre nur in der 1b-Mannschaft aktiv war. Ihn holte Stefan Teufel während der Abstiegsrunde aus Personalnot zum Team, wo er sofort einschlug und einen wichtigen Teil zum Klassenerhalt beitrug. Genau wie Patrick Weiner, der eine starke Abstiegsrunde spielte und so zum großen Rückhalt seiner Mannschaft wurde. Obwohl es für ihn schwer ist, Beruf und Bayernliga-Eishockey unter einen Hut zu bringen, wird er weiterhin mit dabei sein. „Wir hatten einen tollen Zusammenhalt in der Mannschaft. Obwohl wir in der Vorrunde viel einstecken mussten, hatten wir immer eine gute Stimmung im Team und haben an uns geglaubt,“ nennt er einen Grund, warum er weitermacht. Auch Robert Huber freut sich, dass er weiter auf seine Eigengewächse bauen kann.

„Alle vier sind für das Funktionieren der Mannschaft auf und vor allem auch abseits des Eises enorm wichtig. Von daher bin ich sehr froh, dass sie auch heuer wieder mit dabei sind,“ so der Eishockey-Abteilungsleiter

