Weitere vier AbgÃ¤nge bei den Jokern

Kaufbeuren. (PM ESVK) Beim ESV Kaufbeuren sind weiter Personalentscheidungen getroffen worden: Jacob Lagacé, Colby McAuley, Nolan Yaremko und Samir Kharboutli sind die nächsten Abgänge

Jacob Lagacé

Vom Top-Scorer zum großen Pechvogel. Ein Publikumsliebling war Jacob Lagacé auf jeden Fall. Seine Rückkehr in den Spielbetrieb nach über einem Jahr Verletzungspause mit vielen Operationen und einer langen Leidenszeit war wohl eines der großen Saisonhighlights. In drei Jahren in der Wertachstadt trug der 35 Jahre alte Mittelstürmer 93-mal das ESVK-Trikot und steuerte dabei 92 Scorerpunkte bei. Man wird sich in der Zukunft mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal an seine legendären Fahnenehrenrunden nach gewonnen Heimspielen erinnern.

Samir Kharboutli

Zusammen mit Sami Blomqvist lieferte sich der Deutsch-Tscheche die ganze Saison über ein heißes Rennen über den teaminternen Top-Scorer. 26 Tore und 30 Torvorlagen sprechen eine klare Sprache und sind in der DEL2 ein absoulter Top-Wert. Schlussendlich trennen sich die Wege zwischen dem ESVK und Samir Kharboutli aber nach einem Jahr wieder.

Nolan Yaremko

Der Kanadier kam vor der Saison direkt aus Übersee zu den Jokern. In seiner ersten Europastation kam er in Kaufbeuren in 38 Pflichtspielem auf 28 Scorerpunkte. Darunter der so wichtige Gamewinner im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in Selb.

Colby McAuley

Nachverpflichtet für Cole Sanford hatte der robuste Außenstürmer ein paar Anlaufschwierigkeiten. Zum Ende der Saison wurde er aber ein wichtiger Faktor im Spiel der Joker. In 54 Partien kam Colby McAuley auf 34 Scorerpunkte für die Joker.

Der ESV Kaufbeuren bedankt sich bei allen Spielern sehr herzlich für den gezeigten Einsatz im Trikot des ESVK und wünscht allen für ihren weiteren Lebensweg nur das aller Beste.

