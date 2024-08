Weitere VertragsverlÃ¤ngerungen und ein Abgang bei den WÃ¶lfen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe freuen sich, die Vertragsverlängerungen von gleich neun Stürmern bekannt zu geben. Christian Freitag, Kevin Piehler, Lukas Lenk, Robert...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe freuen sich, die Vertragsverlängerungen von gleich neun Stürmern bekannt zu geben.

Christian Freitag, Kevin Piehler, Lukas Lenk, Robert Horst, Jan Meixner, Tomas Rubes, Florian Richter, Florian Heinz und Richard Zerbst haben allesamt ihre Verträge verlängert und bleiben dem Team erhalten. Mit diesen Verlängerungen ist die Kaderplanung in der Offensive für die kommende Saison so gut wie abgeschlossen. Die Vertragsverlängerungen unterstreichen das Vertrauen des Vereins in die Fähigkeiten und das Engagement dieser Spieler, die auch in der neuen Saison eine entscheidende Rolle spielen sollen.

Kamil Hajsman hingegen wird die Wölfe nach nur einer Saison wieder verlassen.

Der 24-jährige tschechische Stürmer konnte krankheits- oder verletzungsbedingt nur in 17 von insgesamt 30 Pflichtspielen eingesetzt werden. Dennoch hat er in diesen Partien mit 17 Toren und 24 Assists seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Trotz dieser Statistik haben sich die Vereinsverantwortlichen dennoch entschieden, den Vertrag mit Kamil Hajsman nicht zu verlängern. Die zweite erlaubte Kontingentstelle in der Regionalliga Ost wird vorerst nicht neu besetzt.

Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Kamil Hajsman für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private, berufliche und sportliche Zukunft alles Gute.

Wölfe-Coach Sven Schröder zu den Vertragsverlängerungen und dem Spielerabgang: „Ich freue mich, dass wir mit all den Spielern verlängern konnten. Jeder dieser Spieler ist ein wichtiger Bestandteil im Team und jeder führt seine Rolle auf und neben dem Eis zu 100 Prozent aus. Bei Kamil bedanke ich mich für die letzte Saison. Wir haben uns vorerst gegen einen zweiten TK-Spieler entschieden und wollen mit unserem aktuellen Kader erfolgreich sein.“