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Weitere Vertragsverlängerungen bei den Eisadlern

17. Juli 20261 Mins read37
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Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund vermelden zwei weitere Vertragsverlängerungen.

Mit Thomas Lichnowsky bleibt ein Spieler an der Strobelallee, der im Laufe der letzten Saison immer mehr zu einem Liebling der EAD – Fans wurde. Vor allem sein kämpferischer Einsatz überzeugte die Verantwortlichen der Eisadler, mit dem robusten Stürmer zu verlängern.

„Thomas ist ein Arbeiter und Kämpfer auf dem Eis. Das verschafft ihm Respekt und Anerkennung sowohl bei den Fans als auch beim Gegner“, freut sich EAD – Coach Jeff Job über den Verbleib des 29-jährigen Stürmers.

Auch Alexander Lauer bleibt ein weiteres Jahr bei den Eisadlern. Der 21-jährige Defender steht seit zwei Jahren an der Strobelallee auf dem Eis und hat laut Trainer Jeff Job noch ein enormes Entwicklungspotential. „Alexander ist sehr fleißig und soll weiter in seiner Entwicklung unterstützt werden. In der letzten Saison hatte er nur wenig Eiszeiten, das soll sich nach Möglichkeit ändern.“

Inzwischen steht auch der Spielplan für die Vorbereitungsspiele der Eisadler sowie für den OsWeNo – Pokal fest. Gleich zehn Spiele sind in der Vorbereitung geplant gegen durchweg starke Gegner. Auf eigenem Eis geht es für die Eisadler los am Freitag, 18.10.2026 um 20:00 Uhr gegen das Team aus Lüttich.

Vorbereitung:

04.09.2026 20:30 Herford – EAD
05.09.2026 17:00 Herner EV – EAD
12.09.2026 19:30 Lüttich – EAD
13.09.2026 17:00 Chiefs Leuven – EAD
18.09.2026 20:00 EAD – Lüttich
20.09.2026 18:30 Berkamen – EAD
25.09.2026 20:00 EAD – Bergisch Gladbach
27.09.2026 19:00 EAD – Harzer Falken
02.10.2026 20:00 EAD – Bergkamen
04.10.2026 17:30 Harzer Falken – EAD

Auch die Spiele im OsWeNo – Pokal wurden inzwischen terminiert, gespielt wird nach dem Modell der League Phase im Fußball in den europäischen Pokalwettbewerben. Die Eisadler treffen dabei auswärts auf den Vorjahresgegner Chemnitz und Fass Berlin, im eigenen Stadion geht es gegen den amtierenden Pokalsieger Adendorfer EC und die Beach Devils Timmendorf. Die Termine im Einzelnen:

30.10.2026 20:00 EAD – Timmendorf
14.11.2026 18:30 Chemnitz – EAD
15.11.2026 15:00 Berlin – EAD
20.11.2026 20:00 EAD – Adendorf

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