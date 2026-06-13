Weitere Vertragsverlängerungen bei den Eisadlern Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund melden für die neue Saison weitere Vertragsverlängerungen.

Mit Ben Busch geht ein bei den Fans hoch angesehener Spieler in seine siebte Saison an der Strobelallee. Der Stürmer war in der letzten Spielzeit der Topscorer im Team und freut sich auf ein weiteres Jahr bei den Eisadlern.

„Ich bin extrem stolz, das Trikot der Eisadler ein weiteres Jahr tragen zu dürfen. Wir haben noch einiges nachzuholen! Ich freue mich sehr darauf,“ so der gebürtige Iserlohner.

Auch Aaron Krebietke bleibt den Eisadlern erhalten. Der 21jährige Verteidiger wechselte nach anfänglicher Leihe im Laufe der letzten Saison festaus Duisburg nach Dortmund und überzeugte das Trainergespann Jeff Job und Colin Long auf Anhieb.

Tobias Schmitz hat ebenfalls bei den Eisadlern verlängert.

„Mit Tobias haben wir einen sehr robusten und spielerisch starken Defender in unseren Reihen. Mit seiner Erfahrung gibt er dem Team auch in Drucksituationensehr viel Halt“, freut sich Jeff Job über die Vertragsverlängerung. Nach einer durch Verletzungen geprägten Saison kehren auch Torhüter Lennard Brunnert und Verteidiger Robin Poberitz in der neuen Saison auf das Dortmunder Eis zurück.

Neuigkeiten gibt es auch aus der Regionalliga West, die nach einem Beschluss des Eishockeyverbandes NRW in der neuen Saison mit elf Mannschaften an den Start geht. Neu dabei sind die Lauterbacher Luchse aus Hessen, die in den letzten zwei Jahren in der Regionalliga Ost antraten, dort aber nach einer Ligenreform nicht mehr antreten können. Überraschend erhielt der Vorjahresmeister Eagles Essen West keine Lizenz für die Regionalliga vom Verband und wurde in die Bezirksliga eingestuft.

130 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro