Weitere VertragsverlÃ¤ngerungen am Ratinger Sandbach

Ratingen. (PM Ice Aliens) Eine Sommerpause gibt es für die Verantwortlichen am Sandbach nicht, denn auch in dieser Woche wurden wieder einige Gespräche mit Spielern aus der letzten Saison geführt und es gibt einige Vertragsverlängerungen zu vermelden.

Patrik Gogulla (33 Jahre) war nach geplanten Ende seiner aktiven Laufbahn einige Jahre als Schiedsrichter aktiv, bevor er sich 2020 entschied, nochmals als Spieler für die Ice Aliens aufzulaufen. Er wird in der kommenden Saison weiterhin die Defensive der Ratinger verstärken und die Nr. 27 tragen.

Simon Migas (30 Jahre) spielt seit 18 Jahren in Ratingen, davon ist er 14 Jahre für die 1.Mannschaft aufgelaufen. Dabei kam er u.a. auf 398 Einsätze für die 1. Mannschaft, 24 für die frühere 1b Mannschaft, 82 für die U20 und 106 in den Jahrgängen U16 und U18. Insgesamt hat er 610 mal für die Ice Aliens auf dem Eis gestanden. Er wird erneut zum Kader gehören, allerdings ist noch nicht klar, ob die neue berufliche Aufgabe, die er im Herbst in Angriff nehmen wird, ihm dauerhaft die notwendige regelmäßige Präsenz beim Training und den Spielen ermöglichen wird.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von Verteidiger Nick Böhme (22 Jahre). Er hat seine Fuß-OP gut überstanden und steigt langsam wieder in die sportlichen Belastungen ein. Wie erhofft wird er in der kommenden Saison erneut für die Ice Aliens mit der Nr. 5 auflaufen.

Aktueller Kader

Tor: Lukas Schaffrath (Nr.33), Fabian Artmann (96)

Verteidigung: Nick Boehme (5), Daniel Fischer (8), Luc Mansfeld (14), Patrick Gogulla (27), Maik Klingsporn (57), Simon Migas (70), Dustin Schumacher (76), Florian Evertz (89)

Sturm: Malte Hodi (6), Jordi Cuena Pazos (9), Benjamin Hanke (12), Dominik Partyka (18), Max Bleyer (23), Marco Clemens (25), Stefan Traut (72), Dennis Fischbuch (77), Vincent Robach (98)

Karriereende: Christoph Oster (1), Timothy Tanke (21), Alexander Brinkmann (88)

Abgänge: Felix Kessinger (20) zu Dinslakener Kobras