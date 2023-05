Weitere Vertragsverlängerung im Wölfe-Kader

Freiburg. (PM Wölfe) Mit dem 36-jährigen Simon Danner können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere Vertragsverlängerung für die Spielzeit 2023/24 präsentieren. Der gebürtige...

Freiburg. (PM Wölfe) Mit dem 36-jährigen Simon Danner können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere Vertragsverlängerung für die Spielzeit 2023/24 präsentieren.

Der gebürtige Freiburger erlernte in seiner Heimatstadt das Eishockeyspielen und durchlief dabei die Stationen des Wölfe-Nachwuchs. Bis heute ist Danner der jüngste Spieler mit einem Scorerpunkt im Seniorenbereich bei den Wölfen, damals war er 15 Jahre alt. Was folgte, war eine beispiellose Karriere mit über 700 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse bei Frankfurt, Düsseldorf, Wolfsburg und Schwenningen. Von letzteren kam der Familienvater in der Saison 2019/20 zurück nach Freiburg und wusste dabei schnell als Führungsspieler zu überzeugen. Nun steht fest, dass Danner auch in der kommenden Saison abermals das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Simon verkörpert das Freiburger Eishockey wie kein anderer. Mit seiner ganzen Erfahrung und Reife ist er besonders auch für die jungen Spieler in unserem Team ein wichtiger Faktor auf und neben dem Eis. Seine Routine wird unserer Mannschaft guttun und wir sind froh, einen solch gestanden Spieler weiter in unseren Reihen zu haben.“

Simon Danner über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr für meinen Heimatverein spielen zu dürfen. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung und als Leader helfen, auch in der kommenden Saison gemeinsam erfolgreich in der DEL2 zu spielen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher, Simon Danner

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas), Lennart Otten, Konstantin Bongers.

6256 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.