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EHC FreiburgTransfer-News

Weitere Vertragsverlängerung im Wölfe-Kader

8. Mai 20261 Mins read102
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Christopher Kolarz (67), Starbulls Rosenheim, pariert im Butterfly gegen Lukas Mühlbauer (89), EHC Freiburg. - © Starbulls Media (Schirmer, Löffler)
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Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann eine weitere Personalentscheidung für die kommende DEL2-Spielzeit vermelden: Stürmer Lukas Mühlbauer wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Wölfe tragen.

Der 26-jährige Angreifer wechselte zur Saison 2025/26 in den Breisgau und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Freiburger Offensivspiels. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem hohen Einsatzwillen und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise überzeugte der gebürtige Landshuter die Verantwortlichen und die Fans des EHC Freiburg gleichermaßen.

Der sportliche Leiter Simon Danner erklärt zur Vertragsverlängerung: „Lukas passt mit seiner Einstellung und Arbeitsmoral hervorragend in unsere Mannschaft. Er bringt in jeder Sekunde Energie, Physis und Leidenschaft aufs Eis. Wir freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison Teil unseres Wolfsrudels bleibt.“

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison weiterhin für Freiburg auf dem Eis zu stehen. Meine Freundin und ich fühlen uns hier unglaublich wohl. Wir lieben die Stadt, die Fans und das gesamte Umfeld, deshalb bedeutet es uns viel, ein weiteres Jahr hier bleiben zu dürfen. Sportlich blicke ich voller Motivation auf die neue Saison und werde alles dafür geben, gemeinsam mit dem Team erfolgreicher zu sein als zuletzt. Ich freue mich schon jetzt darauf, euch alle bald wieder in der Eishalle zu sehen! “, ergänzt Lukas Mühlbauer.

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