Weitere VertragsverlÃ¤ngerung im WÃ¶lfe-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Die Verantwortlichen des EHC Freiburg freuen sich, mit Petr Heider eine weitere wichtige Personalentscheidung für die DEL2-Saison 2025/26 präsentieren zu dürfen.

Der 29-Jährige kam vergangene Saison vom damals frisch gebackenen DEL2-Meister aus Regensburg in den Breisgau und fügte sich hier schnell in die Mannschaft ein. Als Defensivspezialist mit dem „A“ des Assistenzkapitäns auf der Brust war er eine tragende Säule im Verteidigungsverbund des Wolfsrudels.

In der vergangenen DEL2-Saison absolvierte er 46 Spiele für die Wölfe und sammelte dabei zehn Scorerpunkte. Mit acht erzielten Treffern stellte Heider dabei nicht nur einen neuen Karrierebestwert in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga auf, sondern unterstrich gleichzeitig auch seine offensive Stärke eindrucksvoll.

Sportdirektor Peter Salmik: „Petr ist ein Spieler, der sich immer zu 100 % in den Dienst der Mannschaft stellt. Mit seiner Physis und seinem Überblick bringt er wichtige Stabilität in unsere Defensive. Er hat sich über die Saison hinweg zu einem echten Leistungsträger entwickelt und wir sind sehr froh, ihn auch in der nächsten Spielzeit als Teil unseres Teams zu haben.“

Petr Heider über seine Vertragsverlängerung: „Von der ersten Sekunde an habe ich mich bei den Wölfen unheimlich wohlgefühlt. Der Verein, die Fans, die Stadt und auch unsere Mannschaft haben mir meine Entscheidung leicht gemacht. Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison die Farben des EHC Freiburg tragen zu dürfen.“

